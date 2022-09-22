Прокурорский квест. После проверок в центре России закрылись десятки торговых комплексов

В регионах ЦФО по итогам прокурорских проверок закрылись десятки торговых и развлекательных центров. Многие из них работали годами, но о чрезмерно узких коридорах, отсутствии систем пожаротушения и прочих серьезных нарушениях стало известно только сейчас.

За последние несколько лет на территории Костромы появилось более 30 крупных торговых и развлекательных центров общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. И только сейчас оказалось, что многие заведения, рассчитанные на массовый прием посетителей, опасны для здоровья и жизни людей, сообщает «Российская газета». Государственные и муниципальные структуры почему-то этого годами не замечали.

Только трагедия национального масштаба заставила, наконец, контролеров достаточно пристально присмотреться к детским паркам аттракционов, кинозалам и популярным торговым центрам, а затем сквозь слезы разглядеть очевидное.

«Первой ласточкой» среди запрещенных к дальнейшей эксплуатации заведений в Костромской области стал муниципальный кинотеатр «Экран» имени актера Михаила Пуговкина в Чухломе.

— Проверка установила, что для покрытия полов и стен в зрительном зале строители использовали горючие материалы. Пути эвакуации оказались захламлены, а эвакуационный выход — заблокирован, — сообщили в надзорном ведомстве.

В начале апреля суд по иску прокурора приостановил работу учреждения. Между тем не далее как в прошлом году в этом кинотеатре, рассчитанном на одновременное пребывание 184 зрителей, прошла реконструкция при помощи Фонда кино. В переоснащение «Экрана» вложили пять миллионов рублей из федерального бюджета. Почему никто не обратил внимания на серьезные нарушения противопожарной безопасности при открытии учреждения после переоснащения, в надзорном ведомстве не пояснили. Однако после закрытия «Экрана» число выявленных на территории региона опасных учреждений начало множиться день ото дня.

В середине апреля суд по требованию прокуратуры закрыл еще два развлекательных центра с аттракционами для детей в Костроме.

Еще через день судебные приставы пришли с постановлением о немедленном закрытии в торговый центр «Паново», где во время проверки специалисты МЧС насчитали 53 нарушения. Среди них — неисправность автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализации в здании. Отдельные помещения оказались не оборудованы системой пожарной сигнализации вовсе.

Не менее серьезные нарушения вскрылись в помещении популярных квестов OZ на улице Ткачей. Заведение, где взрослым и детям предлагалось поучаствовать в «дерзком ограблении», а затем совершить побег из «тюремной камеры», на самом деле оказалось опасной ловушкой, из которой в случае пожара посетители рисковали не выбраться живыми.

В истории с Костромой примечателен факт, что владельцами и руководителями многих проблемных заведений оказались бывшие и действующие депутаты городской, областной и Государственной дум.

После трагедии в Кемерове брянские активисты потребовали от властей снести торгово-развлекательный центр «Тимошковых», о котором городские чиновники еще десять лет назад говорили, что он построен без разрешительной документации. Прокуроры наведались в здание и засвидетельствовали, что за минувшие годы его собственник так и не получил документов на ввод ТРЦ в эксплуатацию. Соблюдать требования пожарной безопасности здесь также не спешили. По материалам проверки Бежицкий районный суд Брянска запретил использовать здание торгового центра «Тимошковых», обязал его владельца устранить все нарушения и оформить документы как положено. К слову, несколько лет назад ТРЦ уже закрывали до устранения недостатков, влияющих на безопасность посетителей.

Во Владимирской области проверок соблюдения противопожарной безопасности не выдержало сразу несколько заведений. В середине апреля суд приостановил деятельность торгово-развлекательного центра «Растопчина» с расположенными на третьем этаже детскими центрами «Антошка» и «Дино-Парк» во Владимире.

— Мы зафиксировали грубейшие нарушения: запертые на ключ и захламленные эвакуационные выходы, перекрытые мебелью пожарные краны, отсутствие системы автоматического пожаротушения и системы автоматической передачи сигнала о пожаре, а также неисправное состояние системы пожарной сигнализации, — пояснили сотрудники МЧС.

По результатам «народной проверки» одного из крупнейших в регионе торговых центров «Ковров молл» активисты составили заключение о нарушениях пожарной безопасности в учреждении. Итоги рейда они направили в адрес главы МЧС Владимира Пучкова, председателя СК Александра Бастрыкина, а также в администрацию президента России.

Всего в торговых центрах на территории Владимирской области нашли 1300 нарушений безопасности.

Примечательно, что по итогам проведенных проверок появились заведения, которые предпочли добровольно закрыться, чтобы, не дожидаясь судов, устранить выявленные нарушения. В этот список, в частности, попали кинотеатр «Октябрь» в Муроме и торговый центр «Красная работница» в Киржаче.

Тульские прокуроры не ограничились проверками и разработали для владельцев развлекательных и торговых заведений памятки по противопожарной безопасности. А местные власти заявили о готовности оказать методическую и финансовую поддержку собственникам торговых объектов и развлекательных комплексов в обеспечении требований противопожарной безопасности. В частности, рассмотреть возможность льготного кредитования на модернизацию систем противопожарной безопасности. Кроме того, областная прокуратура открыла горячую линию, по телефону которой жители могут рассказать о нарушениях пожарной безопасности. По каждому обращению организовывается проверка.

В регионе уже обследовано 353 объекта. В числе основных нарушений — отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, захламление эвакуационных путей.

Например, в тульском ТЦ «Верона» список грубых и не очень нарушений внушителен. Причина большинства их проста: владельцы и арендаторы пытались использовать площадь с максимальной выгодой. Под лестницей — киоск приема коммунальных платежей (если он загорится, спуститься к выходу станет затруднительно), в коридорах и возле запасных дверей — товар сложен. Табличек и указателей на эвакуационных путях нет, на центральной лестнице между первым и вторым этажами установлена подъемно-опускная дверь, которую нереально открыть вручную изнутри.

Много нарушений прокуроры обнаружили и в тульском культурно-развлекательном комплексе «Элизиум», где находится гостиница. Директора комплекса оштрафовали.