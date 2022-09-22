Футбольное разрешение. С 1 июня ограничивается въезд автобусов в города

В города проведения чемпионата мира по футболу-2018 ограничивается въезд автобусов.

Как сообщает Росавтодор, ограничения будут действовать с 1 июня по 17 июля для Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи. А с 1 по 30 июня — для Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска, сообщает «Российская газета».

Запрет коснется всех автобусов за исключением тех, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам, автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, а также автобусов, для которых получено разрешение на въезд на территорию названных городов.