Численный состав. Военно-морской флот России получит парусник для выхода в океан

Для Военно-морского флота России построят парусник, который сможет выходить в открытый океан. Возведение подобного судна заложено в программу кораблестроения до 2050 года.

А рассказал об этом главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев в Санкт-Петербурге на церемонии спуска реплики корабля «Полтава», сообщает ТАСС. По словам главкома, парусник с курсантами на борту сможет выходить не только в морские зоны, но и на океанские просторы. При возведении этого судна используют традиции и опыт парусного судостроения. Но о точных сроках начала работ над парусником Владимир Королев не уточнил.

Главнокомандующий на церемонии спуска на воду «Полтавы» коснулся и другой темы — состава и численности группировки ВМФ РФ в Средиземном море, сообщает «Российская газета». Он заявил, что будет поддерживаться сбалансированный и эффективный численный состав. Он будет меняться в зависимости от поставленных задач. В Средиземном море останутся и корабли с высокоточным оружием. По словам Владимира Королева, они там есть и при дальнейшем строительстве подобных кораблей, оснащенных высокоточными комплексами ракетно-артиллерийского вооружения, их процент может быть увеличен в составе группировки.