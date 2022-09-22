Хоровые песни. В праздничных мероприятиях ко Дню России приняли участие более 7 млн человек

Свыше 7 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России по всей стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Более 7 млн россиян участвовали в праздновании, которое сопровождалось народными шествиями, выступлениями творческих коллективов, фестивалями, световой иллюминацией и салютами», — сказала она.

По словам Волк, «правопорядок во время празднования обеспечен в полном объеме», передает ТАСС.

В обеспечении общественного порядка и безопасности на праздничных мероприятиях были задействованы сотрудники МВД России, Росгвардии, представители народных дружин, работники частных охранных организаций.

Главные праздничные мероприятия Дня России в Алтайском крае в этом году прошли в горах, на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь». Там впервые провели этнофестиваль, посвященный культуре различных народов и традиционным ремеслам. Он собрал около 10 тыс. гостей, которые приняли участие в мастер-классах — от национальных танцев до выпекания пряников.

Участниками фестиваля стали 700 ремесленников и артистов. На площадке вокруг рукотворного озера на «Бирюзовой Катуни», рядом с бурной горной рекой Катунь и сосновым бором, появились «улицы» из ярких палаток, в которых организовали мини-музеи национальных культур, мастер-классы, выставки работ.

Мастера собрались почти со всей страны. К примеру, житель села Шушенское из Красноярского края Никандр Галкин привез на Алтай свои деревянные игрушки — вырезанные в русских традициях фигурки людей и лошадей.

Более 15 тысяч тамбовчан на праздничном концерте в честь Дня России спели хором гимн страны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

«Во всех городах и районах Тамбовщины прошли праздничные мероприятия в честь Дня России. Главному государственному празднику были посвящены концерты, выставки, спортивные состязания и фестивали. В общей сложности в них приняли участие более 200 тысяч человек. Наиболее массовые гуляния прошли в Тамбове, который 12 июня отмечает и День города. Их участниками стали 93 тысячи человек», — сказалпредставитель пресс-службы.

В течение дня в центре Тамбова работала мобильная телестудия, где любой желающий смог попробовать свои силы в роли телеведущего. Прошел фестиваль военной реконструкции, для юных тамбовчан работали детский городок, а также интерактивные площадки. На фестивале «Добрый город» все желающие познакомились с работой некоммерческих организаций. Свою работу представили подростковые клубы, молодежные организации, спортивные школы. Сотрудники библиотек и музеев организовали площадку «Читающий город». Тамбовчан порадовали также выставки ретро-автомобилей и военной техники, вернисаж тамбовских художников и скульпторов.

Вечером на Площади Музыки началась концертная программа с участием тамбовских творческих коллективов. Глава администрации области Александр Никитин поздравил со сцены всех тамбовчан с Днём России и Днём города и зачитал поздравление президента России.

«Мы одна дружная, сплочённая команда. Всем здоровья и благополучия», — цитирует пресс-служба слова Никитина. Выступление завершилось исполнением гимна России, который хором подхватила вся площадь.