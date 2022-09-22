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Политика > В России

Вывод из-под удара. Российские регионы пытаются остановить рост цен на бензин

15 июня, 17:04
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Рост цен на моторное топливо в регионах России, по данным Росстата, с начала года составил в среднем около 8%, а в некоторых субъектах, например в Якутии, достиг 24%. Только в мае 2018 года стоимость бензина в среднем по стране повысилась на 5,6% по сравнению с апрелем.

Региональные власти винят в этом нефтяников, которые, по их мнению, из-за высоких цен на нефть нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок, передает ТАСС. Решение проблемы власти на местах видят в изменении федерального законодательства, а также в расширении сети газовых заправок, что, по их мнению, должно повысить конкуренцию на топливном рынке.

Рост цен на моторное топливо обсуждался с властями регионов 13 июня на селекторном совещании, которое проводил вице-премьер Дмитрий Козак. Он отметил, что подорожание моторного топлива недопустимо, поскольку это ставит под удар региональные бюджеты. Для стабилизации ситуации правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо и договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо, пригрозив в случае дальнейшего роста цен повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.

Цены на топливо в Якутии по сравнению с прошлым годом выросли почти на четверть. «Республика имеет особенности ценообразования на нефтепродукты, связанные с сезонностью завоза в арктические районы, и весь годовой уровень повышения цен поставщиков разом отражается на ценах закупок при очередном завозе», — пояснил врио главы региона Айсен Николаев, чьи слова приводит пресс-служба руководителя региона.

Чтобы сдержать дальнейшее подорожание нефтепродуктов, Николаев предлагает, в частности, внести изменения в Бюджетный Кодекс РФ и отменить запрет субсидирования цен на ГСМ как подакцизного вида товара.

Власти Удмуртии совместно с сельхозпроизводителями готовят предложение в Госсовет о фиксации цен на горюче-смазочные материалы на время посевных работ.

«Крайне необходимо, чтобы предприниматели на селе, начиная посевную кампанию, знали, с какой себестоимостью они могут ее закончить, а также с какой себестоимостью продукции они закончат уборку урожая», — пояснил первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.

Как рассказал ТАСС сенатор от Коми Дмитрий Шатохин, в результате отмены планируемого повышения акцизов на нефтепродукты на 50 копеек с 1 июля 2018 года региональные дорожные фонды, которые формируются за счет этих акцизов, потеряют 15 млрд рублей в 2018 году.

«В связи с возникшей проблемой Минфин РФ озвучил, что готовится срочный законопроект об увеличении доли перечисляемых регионам акцизов с нынешних 47-49% до 85% и тем самым регионам возместят недополученные доходы», — отметил Шатохин.

Предложенная правительством РФ мера по снижению акцизов на ГСМ и перераспределению нормативов зачисления акцизов между разными уровнями бюджетов должна возыметь свое действие, считает министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

«Это перераспределение полностью выводит из-под удара региональные дорожные фонды», — отметил он.

Власти регионов и муниципальных образований сейчас ведут расчеты возможной нехватки денег в бюджетах из-за роста цен на ГСМ. Как сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов, если цены на бензин будут расти и дальше, это не замедлит сказаться на сфере ЖКХ.

«Мы понимаем, что в доходную часть бюджета все спланировали цены на топливо предыдущего года. Следовательно, многие предприятия могут уйти в банкротство или будут выполнять меньшие объемы коммунальных услуг», — рассказал ТАСС Слепцов.

О возможных финансовых трудностях, которые могут проявиться к концу года, говорят и в Мурманской области, где предприятия-бюджетники пока не испытывают дефицита средств.

«Точные суммы можно будет оценить по итогам первого полугодия, тогда будет решаться вопрос о корректировки областного бюджета», — сообщил ТАСС заместитель губернатора Евгений Никора.

В Кабардино-Балкарии для стабилизации бюджетных расходов привлекают собственные средства организаций. За счет этого, например, в сфере здравоохранения пока удалось избежать существенных проблем с закупкой ГСМ.

«Эта статья расходов берется из средств, которые зарабатывают сами больницы и станции скорой помощи, и выделяется через Фонд обязательного медицинского страхования », — сказали в минздраве республики.

Как рассказала ТАСС врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, для регионального бюджета текущая ситуация с бензином пока не критична, в отличие, например, от Новосибирска, который вынужден дотировать городской пассажирский транспорт. Областной бюджет выпадающие расходы компенсировать готов.

Ассоциация автоперевозчиков Крыма попросила региональный Госкомцен с 1 июля повысить тарифы на перевозки на пригородном сообщении с 1,35 рубля до 1,52 рубля за километр пути с пассажира.

«Цены на бензин растут, а вся нагрузка ложится на перевозчиков», — отметил председатель ассоциации Николай Дискин.

В пресс-службе Госкомцен Крыма ТАСС сообщили, что вопрос по пересмотру тарифов на перевозки в пригородном сообщении проходит процедуру согласования в правительстве и региональной Общественной палате.

О возможном повышении тарифов на проезд рассказал ТАСС Иван Поступаленко — директор компании «Автобусный парк», которая осуществляет перевозки в Великом Новгороде и Новгородской области.

«Мы обратились в комитет по тарифной политике, показали свои расходы, они рассматривают и определят, какой будет тариф по городу», — пояснил он.

Между тем региональный комитет по тарифной политике уже опубликовал проект постановления, согласно которому в июле цена проезда в общественном транспорте в Великом Новгороде может вырасти с 22 до 27 рублей.

В Адыгее намерены выйти из положения, повышая спрос на газовое топливо: власти республики намерены содействовать развитию сети газозаправочных станций.

«В республике функционируют 44 автомобильные газозаправочные станции и две метановые автомобильные газонаполнительные станции. В этом году планируется открытие новой метановой заправки в ауле Тахтамукай [под Краснодаром]; уже решено, что еще одна заправка появится в ближайшие два года в Майкопе», — сообщил журналистам глава республики Мурат Кумпилов.

В Костромской области в деталях обсуждают перевод государственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо.

«До конца года 10 пассажирских автобусов, оборудованные газовой системой, появятся в Костромском ПАТП № 3. Транспорт будет приобретен в лизинг, на эти цели мы выделяем 18,5 млн рублей», — рассказал ТАСС губернатор Сергей Ситников.

Кроме того, правительство региона планирует установить льготы на транспортный налог, ввести другие меры господдержки для организаций, приобретающих такую технику на газомоторном топливе, а также, как и в Адыгее, расширить сеть газовых заправок.

В Ульяновской области цены на моторное топливо растут в среднем на 60 копеек еженедельно с конца марта. В итоге сейчас стоимость бензина 92-й марки составляет 40 рублей 29 копеек и выше. К борьбе с ростом цен подключились общественники.

«В социальных сетях мы устроили флешмоб по постоянному мониторингу цен на бензин. Мы это сделали и с юмором, и уже с горькой усмешкой. Образовался целый пул людей, которые поддержали флешмоб», — сказал региональный общественный уполномоченный по защите прав потребителей Константин Толкачев.

В сообществе одной из популярных соцсетей автолюбителей Ульяновска призывают не покупать топливо на заправках крупнейших поставщиков в течение месяца.

Автор

Олег Корин

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