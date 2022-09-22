Длинные каникулы. Министерство труда составило график праздничных выходных 2019 года

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило график выходных и праздничных дней на 2019 год.

Если график, размещенный на официальном сайте ведомства, будет утвержден, россиян ждут длинные выходные на Новый год — с 30 декабря по 8 января включительно. В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать два дня — 23 и 24 февраля, которые в следующем году выпадают на субботу и воскресенье.

Майские праздники в 2019 году также будут длинными — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.

Минтруд предлагает перенести выходные 5 и 6 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, на четверг 2 мая и пятницу 3 мая, а 23 февраля, которое выпадает на субботу, перенести на 10 мая.

На День России, 12 июня, россияне будут отдыхать один день, и еще три дня в ноябре — со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства (2 и 3 выпадают на субботу и воскресенье).