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Политика > В России

Согласованные требования. В Поволжье прошли митинги против пенсионной реформы

27 июля, 08:29
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Представители партий и общественных объединений провели митинги против повышения пенсионного возраста в нескольких городах Приволжского федерального округа.

В Нижнем Новгороде организованный региональным отделением КПРФ и согласованный с администрацией города митинг прошел на площади Ленина, передает «Интерфакс». Перед собравшимися людьми разных возрастов выступили представители КПРФ и общественных объединений, а под конец митинга была принята резолюция с требованием отозвать из Госдумы РФ законопроект о пенсионной реформе.

На сайте Главного управления МВД России по Нижегородской области сообщается, что полицейские обеспечили на мероприятии охрану общественного порядка.

«За все время митинг посетило около тысячи человек. Нарушений общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении.

В Кирове согласованная акция протеста прошла в сквере около памятника Степану Халтурину. Организаторами мероприятия стало региональное отделение КПРФ. В заявке на проведение митинга указывалось до 1 тысячи участников.

Представитель регионального отделения сообщил, что нарушений общественного порядка в ходе акции протеста не было.

В Казани представители партий «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» провели митинг против пенсионной реформы в рамках всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Он был согласован властями и состоялся в парке «Крылья Советов».

Организаторы заявили до 1 тысячи участников, но пришло намного меньше. Завершился митинг принятием резолюции с требованием отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста, отправить в отставку правительство, запретить чиновникам и госслужащим всех уровней состоять в политических партиях и объявить досрочные выборы в Госдуму РФ.

Также в резолюции предлагается: ввести плоскую шкалу отчислений в Пенсионный фонд России; ввести прогрессивную шкалу налогообложения; заработную плату и размер пенсий депутатов всех уровней РФ и чиновников всех уровней РФ сравнять со среднероссийскими; увеличить минимальные пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, повысить пенсии пенсионерам.

В Саратове согласованный митинг провело общественно-политическое движение «Рот Фронт». Акция прошла в сквере Героев Краснодона. Представитель мэрии города сообщил, что на митинг собралось 15 человек, хотя было заявлено 300.

Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста прошел также в центре Ижевска, у монумента дружбы народов. В заявке, поданной физлицами, было указано до 1000 участников акции. Происшествий в ходе митинга не зафиксировано.

Похожие акции состоялись и в Воронеже. Первый согласованный митинг, организованный региональным отделением КПРФ, состоялся на площади у цирка в 18:00. По данным городской администрации, в заявке на проведение акции протеста указывалось 500 человек.

Второй митинг в Воронеже, организованный сторонниками Алексея Навального, начался в 19:00 на Адмиралтейской площади. В мэрии сообщили, что в заявке указывалось 300 человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области данные по количеству участников митингов не предоставили.

Также состоялся митинг в Орле, который организовало региональное отделение партии «Справедливая Россия». Согласованная с властями акция стартовала в 18:00 на площадке перед администрацией Северного района города. На участие в митинге были заявлены до 300 человек.

Автор

Олег Корин

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