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Политика > В России

Перерасчет в баллах. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

01 августа, 06:14
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Работающие пенсионеры с 1 августа станут получать больше, после перерасчета пенсий с учетом уплаченных взносов максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составит около 235 рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Максимальная прибавка к пенсии работавших в 2017 году пенсионеров составит три пенсионных балла, или 235 рублей 74 копейки. В прошлом году перерасчет коснулся 11,8 миллиона получателей страховых пенсий», — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде отметили, что страховая пенсия рассчитывается исходя из пенсионных баллов, перерасчет происходит у всех работающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности, передает РИА Новости.

«Прибавка индивидуальна для каждого пенсионера, и зависит от уплаченных взносов: чем больше уплачено страховых взносов, тем выше прибавка», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров происходит ежегодно с 1 августа.

Автор

Олег Корин

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