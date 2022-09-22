Освоение средств. Названы регионы-аутсайдеры по подготовке к зиме

Несколько регионов РФ существенно отстают от графика подготовки к отопительному сезону в части освоения бюджетных средств. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев в ходе селекторного совещания о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

«В целом ряде субъектов этот показатель находится на достаточно низком уровне. В Еврейской АО — 11,7%, Вологодская область — 15%, Ленинградская область — 17%. Я бы попросил коллег обратить на это внимание», — сказал Якушев, говоря об уровне бюджетных трат на соответствующие работы.

В целом, по его данным, по стране жилищный фонд подготовлен к зиме на 68%, что соответствует уровню прошлого года, сообщает ТАСС. Освоение денежных средств также находится на уровне прошлого года и в настоящий момент составляет 105 млрд рублей или 47% от объемов, запланированных региональными бюджетами, добавил Якушев.

Якушев добавил, что объем задолженности предприятий коммунальной сферы за топливо и энергоресурсы вырос в 2018 году на 3,17%.

«На 1 августа 2018 года общий объем задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов увеличился на 3,17% к аналогичному периоду прошлого года и составил 199,57 млрд рублей», — сказал глава министерства.

Якушев отметил, что самая непростая ситуация складывается в регионах Северного Кавказа.