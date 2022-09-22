Психологическое обследование. В России могут ужесточить правила усыновления детей

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о необходимости ужесточить правила усыновления детей в России. По ее мнению, недостаточно внимательный подбор приемных родителей порой приводит к убийствам сирот.

На встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды» 15 августа глава Министерства просвещения пояснила, что речь идет о числе приемных детей, которых сможет усыновить одна семья, и о более тщательном психологическом тестировании будущих приемных родителей, пишет РБК.

«Мы проанализировали все трагические случаи. Мои коллеги в тот же день выезжали в регионы, где это произошло, и выводы неутешительные. Подбор будущих родителей шел очень небрежно. В Смоленской области, например, приемному отцу было сначала отказано в усыновлении, но потом все-таки ребенок с братом и сестрой попал в эту семью. В итоге — следы насилия, убийство», — рассказала Васильева.

В первую очередь Минпросвещения предлагает сократить максимально допустимое число усыновленных детей. Сейчас оно может достигать восьми.

«Это [семья] не детский сад, не детский дом. Семейный детский дом — замечательная история, но речь не об этом», — пояснила Васильева.

Вторая идея касается непосредственно родителей.

«Мы ужесточим подбор так называемых родителей. Ужесточим, здорово ужесточим. Очень ужесточим», — заявила министр.

По ее словам, это будет относиться к психологическому обследованию «кандидатов на высокое звание родителей».

Отдельно Васильева коснулась темы усыновления детей людьми с ВИЧ.

«Я вам скажу честно, что я далека от идеи этой. Если вы про меня спрашиваете, я очень далека от этой идеи», — ответила глава ведомства в ответ на вопрос об отношении к инициативе Минздрава, высказанной в январе 2017 года, разрешить россиянам с ВИЧ усыновлять детей.

Отметим, в июне к 23 годам лишения свободы на двоих приговорили супругов, убивших приемную дочь и разыгравших «спектакль» с ее исчезновением. Суд установил, что Роман и Татьяна Черниковы систематически истязали девочку, удочеренную в 2010 году. 1 апреля 2016 года приемный отец, будучи пьяным, по незначительному поводу в очередной раз применил к ребенку насилие. Девочка умерла от механической асфиксии. Супруги скрыли ее убийство, а тело сожгли и развеяли останки в нескольких населенных пунктах. Органам опеки родители сообщили об исчезновении ребенка.