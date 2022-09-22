Эффективные методы. За полгода приставы запретили покидать Россию около 2,7 млн должникам

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России отчитались о своей работе по взысканию долгов с населения в первом полугодии 2018 года. По данным ФССП, за шесть месяцев с должников удалось «выбить» в общей сложности более 321 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант».

Судя по отчетности службы, все большее распространение получает практика ограничения должников в праве выезда за границу. В период с января по конец июня, приставы запретили покидать Россию около 2,7 млн неплательщикам.

Это больше, чем за весь 2016 год, когда было вынесено 2,3 млн постановлений об ограничении, отметили в ФССП. В прошлом году подобные санкции были наложены на рекордные 3,4 млн неплательщиков. По состоянию на 1 июля 2018 года в списках службы числилось 2,5 млн невыездных граждан, отмечается в публикации.

Судя по статистике, данная мера является весьма эффективной: за шесть месяцев текущего года должники с ограничением выезда из РФ погасили задолженность на сумму в 31 млрд рублей, тогда как за весь 2017 год — 30 млрд руб.

Для сравнения, от продажи имущества должников ФССП удалось выручить за минувшие полгода 5,2 млрд руб.

Также в ФССП уведомили, что за отчетный период 306 тыс. должников были временно ограничены в правах на управление автомобилями, что позволило взыскать с них 1,7 млрд руб. При этом в службе отметили, что из ГИБДД прислали почти на 3 млн постановлений о взысканиях меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. В результате с должников было взыскано 6,2 млрд руб. дорожных штрафов. Почти столько же — 6,5 млрд руб. — удалось взыскать со злостных неплательщиков алиментов.

Согласно закону «Об исполнительном производстве», судебный пристав может ограничить выезд за границу при сумме долга в размере 10 тыс. рублей по алиментам, возмещению ущерба здоровью, морального вреда. В случае задолженности по административным штрафам лимит составляет уже 30 тыс. рублей, но для запрета выезда должно быть решение суда.

Решение о снятии ограничения принимается сотрудниками управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России в режиме онлайн круглосуточно и оформляется постановлением, которое в электронном виде направляется в погранслужбу ФСБ. Разрешение на пересечение границы дают уже пограничники. При этом случалось, что граждане, уплатившие задолженность и имевшие подтверждающие документы, не могли пересечь границу из-за того, что у пограничников не было информации об оплате.