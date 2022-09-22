26 августа

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Политика > В России

Двойные резервы. Регионы накопили почти 89 млрд рублей на случай ЧС

24 августа, 04:04
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Общий объем накопленных финансовых резервов в российских регионах на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в первом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 41% и достиг почти 89 миллиардов рублей, сообщает МЧС РФ.

«Во втором квартале 2018 года объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 88,57 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 25,98 миллиарда рублей (+41,5%)», — говорится в материалах ведомства.

Самый большой резерв финансов на случай ЧС имеет Москва (60 миллиардов рублей или 67,7% от суммарного объема по стране), передает РИА Новости. За ней следуют Башкирия (4,6 миллиарда рублей), Ростовская область (3,7 миллиарда рублей), Татарстан (2,3 миллиарда рублей) и Краснодарский край (1,9 миллиарда рублей). Наименьшие денежные запасы пока имеют Еврейская автономная область (2,9 миллиона рублей), Астраханская область (11,2 миллиона рублей), Мордовия (12 миллионов рублей), также Кировская область (12,9 миллиона рублей).

«В два и более раза увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы финансовых резервов в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике, Приморском крае, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Омской, Самарской областях, Еврейской АО, Ханты-Мансийском АО — Югре», — отмечается в документе.

По данным МЧС РФ, во втором квартале 2018 года российские регионы израсходовали почти 4 миллиарда рублей из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказание материальной помощи пострадавшему населению.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Ожидание неожиданности. Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу
Новая статья

23 августа

Ожидание неожиданности. Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу

Гигантские размеры. День флага отметили массовой зарядкой и автопробегами на юге России
Новая статья

Гигантские размеры. День флага отметили массовой зарядкой и автопробегами на юге России

«Воровство умов». Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школах
Новая статья

«Воровство умов». Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школах

Освоение средств. Названы регионы-аутсайдеры по подготовке к зиме
Новая статья

Освоение средств. Названы регионы-аутсайдеры по подготовке к зиме

Новая статья

Турбовинтовой дайвинг. В Крыму создают первый в России подводный парк техники

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Ожидание неожиданности. Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу

23 августа 2018

Ожидание неожиданности. Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу

Взяточные плюсы. Единая Россия предложила перечислять изъятые у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

20 августа 2018

Взяточные плюсы. Единая Россия предложила перечислять изъятые у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

«Воровство умов». Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школах

19 августа 2018

«Воровство умов». Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школах

Психологическое обследование. В России могут ужесточить правила усыновления детей

16 августа 2018

Психологическое обследование. В России могут ужесточить правила усыновления детей

24 августа 04:04

Двойные резервы. Регионы накопили почти 89 млрд рублей на случай ЧС

23 августа 15:44

Ожидание неожиданности. Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу

22 августа 18:54

Гигантские размеры. День флага отметили массовой зарядкой и автопробегами на юге России

20 августа 18:54

Взяточные плюсы. Единая Россия предложила перечислять изъятые у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

19 августа 22:45

«Воровство умов». Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школах

17 августа 18:05

Турбовинтовой дайвинг. В Крыму создают первый в России подводный парк техники

16 августа 13:00

Психологическое обследование. В России могут ужесточить правила усыновления детей

16 августа 12:28

Освоение средств. Названы регионы-аутсайдеры по подготовке к зиме

11 августа 10:58

Разведка на колесах. В Пензе создали электромобиль для обнаружения беспилотников

10 августа 16:31

Миллионный масштаб. Ростовская область вошла в Топ-5 регионов по строительству жилья

10 августа 13:38

Системная ошибка. В Карелии полностью сгорела Успенская церковь 18 века

09 августа 19:18

Эффективные методы. За полгода приставы запретили покидать Россию около 2,7 млн должникам

09 августа 17:12

Табачные нарушители. Роспотребнадзор оштрафовал курильщиков на 70 млн рублей

08 августа 12:39

Антимонопольные дела. Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

07 августа 09:49

Рост качества. Школьную форму проверили на прочность

06 августа 10:58

В обе стороны. Зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту

04 августа 18:07

Инцидент в подгузнике. В Вологде попал на видео побег малыша из детского сада

01 августа 06:14

Перерасчет в баллах. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

31 июля 07:08

Меры недееспособны. Штраф за бизнес без лицензии могут повысить в 40 раз

30 июля 20:05

Ремонтный эксперимент. Юг России начал благоустройство на средства от курортного сбора

30 июля 15:28

На крыльях Кометы. Медведев открыл регулярное морское движение между Севастополем и Ялтой

27 июля 08:51

«Кровавый» небесный спектакль. В России можно увидеть самое долгое лунное затмение

27 июля 08:29

Согласованные требования. В Поволжье прошли митинги против пенсионной реформы

22 июля 20:18

Дожить до пенсии. В России началась разработка программы активного долголетия

21 июля 07:06

Длинные каникулы. Министерство труда составило график праздничных выходных 2019 года

20 июля 07:32

Законопроект с занесением. Россиян смогут увольнять в связи с утратой доверия

19 июля 12:44

Социальный колхоз. В Петропавловске-Камчатском будут продавать горбушу по цене хлеба

18 июля 08:28

Доходы ЧМ. Футбольные болельщики потратили в Москве почти 100 млрд рублей

17 июля 17:43

Недостатки безопасности. В столичных школах протестируют систему распознавания лиц

17 июля 13:37

Питьевая доступность. Вологодская область возглавила антирейтинг по чистоте воды

16 июля 00:02

Традиционный успех. Путин рассказал о гордости за проведение Чемпионата мира по футболу

15 июля 23:47

Борьба за активность. Французы выиграли Чемпионат мира по футболу в России

15 июля 23:37

Пивная миля. В Мордовии болельщики побывали на тысяче экскурсий

12 июля 19:57

Путь эксперимента. С 16 июля на Кубани вводится курортный сбор 10 рублей за сутки

03 июля 14:49

150 миллионов. Пострадавшим от ветра и града на Кубани выплатят компенсации

03 июля 13:39

Аварийная сеть. Дальний Восток отмечает сокращение субсидий на ремонт региональных дорог

03 июля 13:23

Браслет безопасности. Российские военные части оснастят «умными часами»

02 июля 13:59

Праздник по стране. В честь победы российской сборной курортный поселок Джугба переименовали в Дзюбгу

01 июля 14:58

Ограничения для неэкологичных. В России ввели новые дорожные знаки

30 июня 14:13

Температурные рекорды. Эксперты прогнозируют снижение урожая зерновых в Ставропольском крае

27 июня 10:38

Запрещенные акции. Более 17% мужчин, попавших под реформу, могут не дожить до пенсии

25 июня 17:20

Раунд финансирования. Онлайн-ритейлер впервые продаст акции на российской краудинвестинговой площадке

22 июня 10:26

Выходной сердечникам. Рабочий день могут сократить из-за жары

21 июня 21:46

Против насекомых. Объекты ЧМ-2018 в Волгограде будут пахнуть ванилью

20 июня 17:30

Генеральный план. Возле Крымского моста построят въездные ворота на полуостров

18 июня 15:39

Выбросы в атмосферу. Более 100 млрд рублей выделят на экологические проблемы Красноярска и Норильска

18 июня 15:21

Гастрономическая карта России. В Ростове болельщиков угощают курником в форме футбольного мяча

17 июня 15:05

Не потеряться по пути. Футбольные болельщики начали пользоваться бесплатными поездами