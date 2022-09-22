Полный цикл. Минсельхоз предложил регионам перенять опыт создания садов у Ингушетии

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что опыт создания крупных промышленных садов, который есть у Ингушетии, нужно перенять и другим российским регионам.

«Крупнейшее садоводческое предприятие республики “Сад-гигант Ингушетия” очень хороший пример предприятия полного цикла, который надо тиражировать и в других регионах нашей страны. Сегодня садоводство является одним из приоритетных направлений в развитии сельского хозяйства», — сказал министр после осмотра предприятия.

Патрушев назвал проект уникальным и подчеркнул, что предприятие работает действительно комплексно: помимо самих садов, имеется питомник, распределительный центр, а в планах — создание производств по переработке, передает ТАСС.

«Сад-гигант Ингушетия», создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый же год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.