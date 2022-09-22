3 сентября

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Политика > В России

Требуют референдум. Российские регионы вышли на митинги против пенсионной реформы

02 сентября, 20:36
2
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

2 сентября по всей России, в том числе Москве, Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Астрахани и других городах, проходят акции протеста против готовящейся пенсионной реформы, по большей части организованные КПФР, «Справедливой Россией» или профсоюзами.

Около 7,5 тыс. человек приняли участие в Москве в согласованных митингах против изменений в пенсионное законодательство, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 6 тыс. человек. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — сказал собеседник агентства.

Ранее столичная мэрия согласовала региональному отделению КПРФ проведение акции на проспекте Академика Сахарова с общим количеством участников до 15 тыс. человек.

Кроме того, была согласована заявка, поданная членом регионального отделения партии «Справедливая Россия», на проведение митинга на Суворовской площади с количеством участников до 2 тыс. человек.

В акции «Справедливой России» на Суворовской площади Москвы в итоге приняли участие около 1500 человек, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в столичном главке МВД РФ. В МВД добавили, что на месте проведения акции безопасность обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Участники принесли с собой антиправительственные флаги, баннеры и плакаты, призывающие остановить пенсионную реформу и подумать о пенсионерах. Активисты раздавали соответствующие листовки.

В акции участвовали представители партий и движений: СР, «Яблока», «Трудовой России», профсоюзов «Университетская солидарность» и «Движение», «Социал-демократический союз женщин», «Российский объединенный трудовой фронт» и другие.

В Санкт-Петербурге на площади Ленина прошел митинг КПРФ против повышения возраста выхода на пенсию, сообщило издание ЗАКС.Ру. Митинг был согласован со Смольным.

Первым выступил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Пантелеев. Он заявил, что дефицит пенсионного фонда можно закрыть за счет введения прогрессивного налога и госмонополии на спирто-водочную продукцию. Люди собирались на площади у Финляндского вокзала с полудня. К началу акции пришло порядка 1000 человек.

Рядом с площадью Ленина было припарковано 8 фургонов Росгвардии и полицейский автозак.

Представители коммунистической партии в воскресенье провели на привокзальной площади Владивостока митинг против изменений пенсионного законодательства, сообщил «Интерфакс» с места события.

Как рассказали журналистам в пресс-службе администрации Приморского края, по предварительным данным, в согласованном митинге приняли участие до 250 человек. Нарушений правопорядка нет. Заявка подавалась на 1 тыс. человек. Организаторы утверждают, что на акцию пришли 1 тыс. 200 человек.

В резолюции митинга его участники потребовали прекратить законодательное оформление пенсионной реформы в Госдуме до общероссийского референдума, осудить действия депутатов Законодательного собрания Приморья, поддержавших ее и отправить действующее правительство в отставку.

«КПРФ считала и считает, что подготовленная правительством реформа пенсионной системы — не обоснована и не продумана, по своим последствиям она лишь ухудшит материальное положение большинства», — говорится в резолюции митинга.

Участники акции также приняли решение поддержать голодающих третий день 20 депутатов в думу Надеждинского района от партий КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и самовдвиженцев. Они разбили палаточный лагерь на центральной площади Вольно-Надеждинского и требуют от правоохранительных органов провести проверку по факту предполагаемого массового подкупа избирателей. На митинге выступили трое голодающих, рассказав о своей акции.

В Барнауле (Алтайский край) после обеда также завершился митинг, организованный отделением партии КПРФ в Алтайском крае, против повышения пенсионного возраста.

Митинг, по сообщению ТАСС, начался в 13:00 местного времени в сквере по улице Титова. На мероприятии присутствовали активисты регионального отделения КПРФ, регионального отделения партии «Яблоко», а также жители Барнаула, Новоалтайска и близлежащих районов.

«В Алтайском крае мы живем хуже, чем в 1990-е годы, и дальше жизнь будет становиться только хуже. Мы стали инициаторами проведения референдума. Референдум единственная возможность наложить вето на такие изменения, однако у нас забирают это право», — сказала руководитель регионального отделения КПРФ Мария Прусакова в рамках своего выступления.

Она отметила, что аналогичную акцию протеста коммунисты проведут еще и 22 сентября — перед рассмотрением законопроекта о внесении изменений в пенсионное законодательство во втором чтении в Госдуме РФ.

По итогам митинга единогласно была принята резолюция с требованиями о недопустимости внесения изменений в пенсионное законодательство, о необходимости проведения референдума по этой теме.

Согласованная акция против повышения пенсионного возраста прошла в столице Крыма в городе Симферополе в парке им. Гагарина. Она началась с минуты молчания по скончавшемуся на 81-м году жизни известному артисту Иосифу Кобзону и погибшему от взрыва в Донецке главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко. По данным организаторов, митинг прошел без инцидентов. В пресс-службе администрации Новороссийска агентству «Интерфакс» сообщили, что согласованная акция прошла на Октябрьской площади без происшествий.

По данным МВД по Карачаево-Черкесской республике, в согласованной акции против изменения пенсионного законодательства на Вокзальной площади в Черкесске приняли участие около 100 жителей республики.

«Участники выступили против увеличения пенсионного возраста, роста цен на бензин, роста тарифов ЖКХ, увеличения налогов, НДС и цен», — уточнили агентству в региональном отделении КПРФ, выступавшем организатором.

В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской республике сообщили о проведении протестной акции возле кинотеатра «Родина» в Нальчике.

«В Нальчике в митинге принимало участие 150 человек, нарушений общественного порядка не допущено», — сказал собеседник агентства. В Ставрополе девять представителей партии КПРФ провели одиночные пикеты в разных районах города.

«Представители партии выступили за проведение всероссийского референдума по введению моратория на повышение пенсионного возраста и против пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию», — уточнили агентству организаторы акции в Ставрополе.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеообращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Глава государства при этом отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

Предложенные президентом изменения должны быть подготовлены ко второму чтению законопроекта, которое назначено на 24 сентября.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Перспективы развития. Минсельхоз сообщил о росте производства молока в России
Новая статья

31 августа

Перспективы развития. Минсельхоз сообщил о росте производства молока в России

Перенесенные мероприятия. Торжественные линейки в регионах проходят в разные дни
Новая статья

Перенесенные мероприятия. Торжественные линейки в регионах проходят в разные дни

Двойные резервы. Регионы накопили почти 89 млрд рублей на случай ЧС
Новая статья

Двойные резервы. Регионы накопили почти 89 млрд рублей на случай ЧС

Полный цикл. Минсельхоз предложил регионам перенять опыт создания садов у Ингушетии
Новая статья

Полный цикл. Минсельхоз предложил регионам перенять опыт создания садов у Ингушетии

Сточные накопители. Три озера с розовой водой обнаружили в Самарской области
Новая статья

Сточные накопители. Три озера с розовой водой обнаружили в Самарской области

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Рожать или работать. Путин предложил изменения в пенсионную реформу

29 августа 2018

Рожать или работать. Путин предложил изменения в пенсионную реформу

Личное участие. МВД приказало платить россиянам за помощь полиции

27 августа 2018

Личное участие. МВД приказало платить россиянам за помощь полиции

Подарок-оберег. Лукашенко назвал Россию и Белорусь ангелами-хранителями

27 августа 2018

Подарок-оберег. Лукашенко назвал Россию и Белорусь ангелами-хранителями

Гордость за профессию. Путин назвал работу шахтеров востребованной и важной

26 августа 2018

Гордость за профессию. Путин назвал работу шахтеров востребованной и важной

02 сентября 20:36 Новая статья

Требуют референдум. Российские регионы вышли на митинги против пенсионной реформы

02 сентября 15:57 Новая статья

Перенесенные мероприятия. Торжественные линейки в регионах проходят в разные дни

01 сентября 13:07

Вахта памяти. В Беслане начались траурные мероприятия

31 августа 20:15

Перспективы развития. Минсельхоз сообщил о росте производства молока в России

30 августа 20:26

Мэр в подземке. В Москве открыли сразу 7 новых станций метро

30 августа 17:42

Сточные накопители. Три озера с розовой водой обнаружили в Самарской области

29 августа 13:40

Рожать или работать. Путин предложил изменения в пенсионную реформу

27 августа 03:15

Личное участие. МВД приказало платить россиянам за помощь полиции

27 августа 02:55

Подарок-оберег. Лукашенко назвал Россию и Белорусь ангелами-хранителями

26 августа 12:43

Гордость за профессию. Путин назвал работу шахтеров востребованной и важной

25 августа 22:09

Трудоспособный возраст. Тульские мужчины приняли участие в проекте по увеличению продолжительности жизни

24 августа 15:53

Полный цикл. Минсельхоз предложил регионам перенять опыт создания садов у Ингушетии

24 августа 04:04

Двойные резервы. Регионы накопили почти 89 млрд рублей на случай ЧС

23 августа 15:44

Ожидание неожиданности. Владимир Путин может смягчить пенсионную реформу

22 августа 18:54

Гигантские размеры. День флага отметили массовой зарядкой и автопробегами на юге России

21 августа 18:23

Распределение знаний. Кубань готовится к 1 сентября на 1,5 млрд рублей

20 августа 18:54

Взяточные плюсы. Единая Россия предложила перечислять изъятые у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

20 августа 14:32

Доступная категория. На Камчатке будут развивать недорогой туризм

19 августа 22:45

«Воровство умов». Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школах

19 августа 17:04

Правила карликовости. В Якутии нашли мамонта, названного парадоксом

17 августа 18:05

Турбовинтовой дайвинг. В Крыму создают первый в России подводный парк техники

16 августа 13:00

Психологическое обследование. В России могут ужесточить правила усыновления детей

16 августа 12:28

Освоение средств. Названы регионы-аутсайдеры по подготовке к зиме

11 августа 10:58

Разведка на колесах. В Пензе создали электромобиль для обнаружения беспилотников

10 августа 16:31

Миллионный масштаб. Ростовская область вошла в Топ-5 регионов по строительству жилья

10 августа 13:38

Системная ошибка. В Карелии полностью сгорела Успенская церковь 18 века

09 августа 19:18

Эффективные методы. За полгода приставы запретили покидать Россию около 2,7 млн должникам

09 августа 17:12

Табачные нарушители. Роспотребнадзор оштрафовал курильщиков на 70 млн рублей

08 августа 12:39

Антимонопольные дела. Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

07 августа 09:49

Рост качества. Школьную форму проверили на прочность

06 августа 10:58

В обе стороны. Зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту

04 августа 18:07

Инцидент в подгузнике. В Вологде попал на видео побег малыша из детского сада

01 августа 06:14

Перерасчет в баллах. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

31 июля 07:08

Меры недееспособны. Штраф за бизнес без лицензии могут повысить в 40 раз

30 июля 20:05

Ремонтный эксперимент. Юг России начал благоустройство на средства от курортного сбора

30 июля 15:28

На крыльях Кометы. Медведев открыл регулярное морское движение между Севастополем и Ялтой

27 июля 08:51

«Кровавый» небесный спектакль. В России можно увидеть самое долгое лунное затмение

27 июля 08:29

Согласованные требования. В Поволжье прошли митинги против пенсионной реформы

22 июля 20:18

Дожить до пенсии. В России началась разработка программы активного долголетия

21 июля 07:06

Длинные каникулы. Министерство труда составило график праздничных выходных 2019 года

20 июля 07:32

Законопроект с занесением. Россиян смогут увольнять в связи с утратой доверия

19 июля 12:44

Социальный колхоз. В Петропавловске-Камчатском будут продавать горбушу по цене хлеба

18 июля 08:28

Доходы ЧМ. Футбольные болельщики потратили в Москве почти 100 млрд рублей

17 июля 17:43

Недостатки безопасности. В столичных школах протестируют систему распознавания лиц

17 июля 13:37

Питьевая доступность. Вологодская область возглавила антирейтинг по чистоте воды

16 июля 00:02

Традиционный успех. Путин рассказал о гордости за проведение Чемпионата мира по футболу

15 июля 23:47

Борьба за активность. Французы выиграли Чемпионат мира по футболу в России

15 июля 23:37

Пивная миля. В Мордовии болельщики побывали на тысяче экскурсий