Требуют референдум. Российские регионы вышли на митинги против пенсионной реформы

2 сентября по всей России, в том числе Москве, Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Астрахани и других городах, проходят акции протеста против готовящейся пенсионной реформы, по большей части организованные КПФР, «Справедливой Россией» или профсоюзами.

Около 7,5 тыс. человек приняли участие в Москве в согласованных митингах против изменений в пенсионное законодательство, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 6 тыс. человек. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — сказал собеседник агентства.

Ранее столичная мэрия согласовала региональному отделению КПРФ проведение акции на проспекте Академика Сахарова с общим количеством участников до 15 тыс. человек.

Кроме того, была согласована заявка, поданная членом регионального отделения партии «Справедливая Россия», на проведение митинга на Суворовской площади с количеством участников до 2 тыс. человек.

В акции «Справедливой России» на Суворовской площади Москвы в итоге приняли участие около 1500 человек, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в столичном главке МВД РФ. В МВД добавили, что на месте проведения акции безопасность обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Участники принесли с собой антиправительственные флаги, баннеры и плакаты, призывающие остановить пенсионную реформу и подумать о пенсионерах. Активисты раздавали соответствующие листовки.

В акции участвовали представители партий и движений: СР, «Яблока», «Трудовой России», профсоюзов «Университетская солидарность» и «Движение», «Социал-демократический союз женщин», «Российский объединенный трудовой фронт» и другие.

В Санкт-Петербурге на площади Ленина прошел митинг КПРФ против повышения возраста выхода на пенсию, сообщило издание ЗАКС.Ру. Митинг был согласован со Смольным.

Первым выступил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Пантелеев. Он заявил, что дефицит пенсионного фонда можно закрыть за счет введения прогрессивного налога и госмонополии на спирто-водочную продукцию. Люди собирались на площади у Финляндского вокзала с полудня. К началу акции пришло порядка 1000 человек.

Рядом с площадью Ленина было припарковано 8 фургонов Росгвардии и полицейский автозак.

Представители коммунистической партии в воскресенье провели на привокзальной площади Владивостока митинг против изменений пенсионного законодательства, сообщил «Интерфакс» с места события.

Как рассказали журналистам в пресс-службе администрации Приморского края, по предварительным данным, в согласованном митинге приняли участие до 250 человек. Нарушений правопорядка нет. Заявка подавалась на 1 тыс. человек. Организаторы утверждают, что на акцию пришли 1 тыс. 200 человек.

В резолюции митинга его участники потребовали прекратить законодательное оформление пенсионной реформы в Госдуме до общероссийского референдума, осудить действия депутатов Законодательного собрания Приморья, поддержавших ее и отправить действующее правительство в отставку.

«КПРФ считала и считает, что подготовленная правительством реформа пенсионной системы — не обоснована и не продумана, по своим последствиям она лишь ухудшит материальное положение большинства», — говорится в резолюции митинга.

Участники акции также приняли решение поддержать голодающих третий день 20 депутатов в думу Надеждинского района от партий КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и самовдвиженцев. Они разбили палаточный лагерь на центральной площади Вольно-Надеждинского и требуют от правоохранительных органов провести проверку по факту предполагаемого массового подкупа избирателей. На митинге выступили трое голодающих, рассказав о своей акции.

В Барнауле (Алтайский край) после обеда также завершился митинг, организованный отделением партии КПРФ в Алтайском крае, против повышения пенсионного возраста.

Митинг, по сообщению ТАСС, начался в 13:00 местного времени в сквере по улице Титова. На мероприятии присутствовали активисты регионального отделения КПРФ, регионального отделения партии «Яблоко», а также жители Барнаула, Новоалтайска и близлежащих районов.

«В Алтайском крае мы живем хуже, чем в 1990-е годы, и дальше жизнь будет становиться только хуже. Мы стали инициаторами проведения референдума. Референдум единственная возможность наложить вето на такие изменения, однако у нас забирают это право», — сказала руководитель регионального отделения КПРФ Мария Прусакова в рамках своего выступления.

Она отметила, что аналогичную акцию протеста коммунисты проведут еще и 22 сентября — перед рассмотрением законопроекта о внесении изменений в пенсионное законодательство во втором чтении в Госдуме РФ.

По итогам митинга единогласно была принята резолюция с требованиями о недопустимости внесения изменений в пенсионное законодательство, о необходимости проведения референдума по этой теме.

Согласованная акция против повышения пенсионного возраста прошла в столице Крыма в городе Симферополе в парке им. Гагарина. Она началась с минуты молчания по скончавшемуся на 81-м году жизни известному артисту Иосифу Кобзону и погибшему от взрыва в Донецке главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко. По данным организаторов, митинг прошел без инцидентов. В пресс-службе администрации Новороссийска агентству «Интерфакс» сообщили, что согласованная акция прошла на Октябрьской площади без происшествий.

По данным МВД по Карачаево-Черкесской республике, в согласованной акции против изменения пенсионного законодательства на Вокзальной площади в Черкесске приняли участие около 100 жителей республики.

«Участники выступили против увеличения пенсионного возраста, роста цен на бензин, роста тарифов ЖКХ, увеличения налогов, НДС и цен», — уточнили агентству в региональном отделении КПРФ, выступавшем организатором.

В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской республике сообщили о проведении протестной акции возле кинотеатра «Родина» в Нальчике.

«В Нальчике в митинге принимало участие 150 человек, нарушений общественного порядка не допущено», — сказал собеседник агентства. В Ставрополе девять представителей партии КПРФ провели одиночные пикеты в разных районах города.

«Представители партии выступили за проведение всероссийского референдума по введению моратория на повышение пенсионного возраста и против пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию», — уточнили агентству организаторы акции в Ставрополе.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеообращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Глава государства при этом отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

Предложенные президентом изменения должны быть подготовлены ко второму чтению законопроекта, которое назначено на 24 сентября.