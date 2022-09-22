Уникальная марка. На пиво могут ввести минимальную цену

Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщил РИА Новости глава РАР Игорь Алешин.

«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — сказал Алешин.

Глава ведомства также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции.

«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил собеседник агентства.

Меры Росалкогольрегулирования внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения в России на 40% за последние 12 лет, однако употребление спиртных напитков среди россиян все еще находится на довольно высоком уровне, считает глава ведомства Игорь Алешин.

«В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости (ЕГАИС), борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — отметил он в интервью РИА Новости.

По словам Алешина, эти меры внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения на 40% за последние 12 лет.

Вместе с тем, глава ведомства отметил, что уровень употребления алкоголя среди россиян находится все еще на довольно высоком уровне, и его необходимо снижать.

«Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом», — отметил Алешин.