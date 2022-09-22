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Политика > В России

Возможности апокалипсиса. Минприроды назвало климатические угрозы для России

06 сентября, 15:11
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Министерство природных ресурсов РФ подготовило подробный и пугающий прогноз того, как глобальное изменение климата на планете отразится на России и жизни россиян, сообщает «Коммерсант». Список климатических угроз приведен в проекте ежегодного доклада министерства «Об охране окружающей среды». В частности, в Минприроды прогнозируют увеличение смертности среди населения, рост числа смерчей, наводнений и селевых потоков, эпидемии, неурожаи, нашествие насекомых-вредителей. Также ведомство предупреждает о грозящей опасности зданиям и другим объектам инфраструктуры, возможном разрушении железных дорог и остановке электростанций.

В докладе говорится, что на территории РФ потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете: среднегодовые температуры за период с 1976 по 2017 год росли на 0,45 градуса Цельсия за десять лет, а в среднем в мире этот показатель намного ниже — 0,18 градуса.

Минприроды отмечает значительное количество выбросов парниковых газов, вызванных в основном «экономическим ростом и увеличением населения».

«Это привело к беспрецедентным, по крайней мере за последние 800 тысяч лет, уровням атмосферных концентраций диоксида углерода (CO2), метана и закиси азота», — говорится в документе. С вероятностью более 95% антропогенные воздействия являются главной причиной потепления, отмечается в докладе.

После подведения итогов ведомство представило прогноз «возможного наблюдаемого или ожидаемого ущерба» от изменения климата на территории России. Список Минприроды состоит из десяти подразделов, в каждом из которых перечислены конкретные климатические угрозы и указаны «особо уязвимые» регионы РФ.

Так, на юге России и в южной Сибири ведомство прогнозирует снижение объема воды в равнинных реках, что «приведет к уменьшению водообеспеченности населения и объектов экономики». Пострадает и сельское хозяйство — во многих регионах ожидается «увеличение повторяемости и масштабов засух», а также «частичное (иногда практически полное) уничтожение урожая».

Возможный подъем уровня Каспия приведет к подтоплению прибрежных территорий и населенных пунктов, а таяние вечной мерзлоты обернется «разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ».

В подразделе «Технические системы» ведомство предупреждает об «ускоренном старении зданий и автодорог» из-за «усиления разрушающего воздействия температурно-влажностных деформаций». Это особенно актуально для европейской части России, южных районов Сибири и Приморья, указали авторы доклада.

В этом же разделе ведомство прогнозирует в южных регионах России «увеличение числа аварий, связанных с деформацией железнодорожных путей при экстремально высоких температурах воздуха».

В подразделе «Здоровье населения» Минприроды прогнозирует для центральных и южных регионов России повышение смертности горожан при волнах тепла, «особенно выраженное в группе старше 65 лет, а также страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями». Также министерство считает возможным рост заболеваемости населения, вызванный острыми кишечными и паразитарными инфекциями.

Потепление приведет к расширению ареалов обитания насекомых-вредителей, которые начнут уничтожать леса севера Европейской части России, юга Восточной Сибири и центра Якутии, прогнозирует Минприроды. По данным Рослесхоза, площадь очагов вредителей и болезней леса на территории Сибирского федерального округа в настоящее время составляет 1492,3 тыс. га — 42,1% от общей площади очагов по России, отмечает издание. В Южном федеральном округе очаги составляют 858,4 тыс. га (24,2% от общей площади), в Уральском — 457,8 тыс. га (13%).

Источник газеты в правительстве отметил, что раньше в своих ежегодных докладах Минприроды не уделяло такого внимания теме климата и последствиям его изменения. «Вероятно, в ведомстве намереваются стать главным разработчиком и координатором климатической политики», — предположил собеседник «Коммерсанта». По его словам, Совет безопасности РФ «давно дал поручение определить координирующий эту тему федеральный орган, но поручение так и замотали».

Сейчас эти функции поделены между Минприроды, Минэкономики, Минэнерго и Минпромторгом. При этом именно Минприроды должно в первом квартале 2019 года направить президенту Владимиру Путину доклад правительства о целесообразности ратификации Россией Парижского климатического соглашения, отмечается в статье.

Прошлый год стал четвертым среди самых теплых на территории России с 1936 года. В 2017 году в РФ произошло 907 опасных природных явлений, из них 378 явлений нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. МЧС в 2017 году зафиксировало 42 чрезвычайных происшествия природного характера (на 22,2% меньше, чем в 2016-м), в которых погибли 33 человека, а пострадали почти 34 тысячи. По сравнению с 2016 годом количество погибших увеличилось в 11 раз, отмечается в публикации.

По данным NASA, 2017 год стал вторым в списке самых теплых лет за всю историю наблюдений (действующим рекордсменом является 2016 год). При этом отмечалось, что 17 из 18 самых теплых лет в современной истории наблюдений, которые ведутся с 1880 года, случились с 2001 года. По сравнению с концом XIX века температура в среднем выросла более чем на один градус по Цельсию из-за концентрации парниковых газов в атмосфере.

По мнению ученых, если к 2100 году температура на планете повысится более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, последствия для экологии будут необратимыми. Для того чтобы этого не произошло, в 2015 году по итогам международной конференции об изменении климата было подписано Парижское соглашение, в которое вошли 195 участников форума. Впрочем, с приходом к власти в США Дональда Трампа соглашение оказалось под угрозой.

Автор

Олег Корин

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