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Политика > В России

Беспокойство для НАТО. В России стартовали беспрецедентные военные учения "Восток-2018"

11 сентября, 14:27
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Утром 11 сентября в России стартовали самые масштабные в современной истории страны военные учения под названием «Восток-2018», в которых задействованы около 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, более тысячи самолетов и вертолетов и около сотни кораблей.

Во время этих маневров, которые продлятся до 17 сентября, предстоит отработать нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, высадку морского и воздушного десантов и действия мобильных групп в глубоком тылу противника в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, подобных по масштабу учений отечественных вооруженных сил не было с 1981 года, когда в СССР проходили маневры «Запад-81».

В учениях «Восток-2018», получивших международный статус, примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.

Наиболее динамичные события развернутся на одном из крупнейших полигонов Забайкалья — Цугол, передает РИА Новости. Сюда переброшено более семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. При этом генеральный штаб вооруженных сил РФ постарался максимально усложнить задачу участникам — им придется действовать в быстро и постоянно меняющейся обстановке, принимать оперативные и нестандартные решения. В частности, войска отработают маневренную оборону, научатся уничтожать противника огнем артиллерии и самолетами армейской авиации. Планируется широкое применение робототехники и беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, в маневрах «Восток-2018» участвуют почти все имеющиеся в арсенале российской армии образцы вооружения и военной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер», танки Т-72 с улучшенными характеристиками и Т-90. Кроме того, в приближенной к боевой обстановке танкисты обкатают модернизированные Т-80БВМ.

Сухопутные войска будут поддерживать и прикрывать с воздуха бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы Ту-22М3. На оперативные аэродромы переброшены бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев. В учениях будет учитываться опыт боевых действий в Сирии, отмечает агентство.

В морской части маневров задействованы силы Тихоокеанского и Северного флотов РФ — всего около 80 кораблей и судов обеспечения. В акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана экипажи кораблей отразят удары средств воздушного нападения, нанесут ответные удары по корабельным группировкам, в том числе с применением ракетных комплексов «Калибр», и отработают защиту побережья при высадке морского десанта противника. Самолеты и вертолеты морской авиации поддержат наступление сухопутных подразделений с воздуха, нанося массированные ракетно-бомбовые удары.

Учения «Восток-2018» развернуты на девяти полигонах, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Маневры двусторонние, и по сценарию созданы две противоборствующие группировки — Центральный военный округ и Северный флот противостоят войскам Восточного военного округа и кораблям Тихоокеанского флота, отмечается в публикации.

Эти маневры вызывают серьезное беспокойство США и их союзников по НАТО в Европе, особенно соседей России — прибалтийских стран и Польши. В НАТО заявили, что учения «Восток-2018» демонстрируют «акцент России на отработку участия в широкомасштабном конфликте».

«Речь идет о подготовке к будущей мировой войне», — приводит французское издание Le Nouvel Observateur слова российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра. — Российский Генштаб ВС считает, что она произойдет после 2020 года: это будет либо глобальная война, либо серия крупных региональных конфликтов. А врагом будут США и их союзники«.

Маневры при участии китайских и монгольских военнослужащих проводятся на фоне продолжающейся напряженности со странами Запада, украинского кризиса, конфликта в Сирии и бесчисленных обвинений в адрес России во вмешательстве в западную политику, отмечается в статье, выдержу из которой публикует InoPressa.

Российская армия сравнивает эту демонстрацию силы с учениями «Запад-1981», на которых было мобилизовано от 100 тысяч до 150 тысяч военнослужащих стран Варшавского договора в Восточной Европе. Это были самые масштабные маневры, когда-либо организованные в советскую эпоху, замечает газета.

Масштаб нынешних учений объясняется, прежде всего их целью, считает эксперт по России из Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине Сара Пагунг. «Исходя из описания, становится понятно, что Россия тренирует свои войска на случай глобальной войны, не исключая и ядерный потенциал страны, — цитирует ее DW. Это видно еще и потому, что войска в западных частях России на время “Востока-2018” тоже остаются мобилизованы, добавила она.

По мнению Патунг, учения «Восток-2018» — вполне ожидаемый сигнал из Москвы в сторону США и НАТО «о военной силе России и осознании себя как крупной военной державы».

Однако гораздо больше немецких экспертов интересует участие в этих маневрах китайских военных, пишет издание. Военнослужащие из КНР ранее никогда не принимали участия в стратегических военных учениях России. В учениях «Восток-2018» задействованы около трех тысяч китайских военных, а также самолеты и вертолеты Народно-освободительной армии Китая.

С 2003 года РФ и КНР провели уже около тридцати военных учений, но ни в одном из них речь не шла о стратегической готовности России по обеспечению своей безопасности, подчеркивает DW. Особенность учений «Восток-2018» заключается в том, что КНР принимает «прямое участие не только в интегрированных, антитеррористических учениях с полицией, но и в стратегических учениях — цель, которую они поставили себе давно», считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

По словам эксперта, китайские военные обладают вполне современной военной техникой, сравнимой с российской, но заметно хуже подготовлены в таких вопросах, как обучение офицеров и управление войсками. При этом у россиян в глазах китайских военачальников есть еще и то преимущество, что «в Сирии и Украине они набрали военный опыт — китайские военачальники тоже хотят получить что-то из этого опыта», уверен Грессель.

«Это должно помочь армии Китая перестроиться с концепции большой “народной войны” на современную военную кампанию с применением техники и информационных технологий», — считает он.

Кремль объяснил проведение столь масштабных учений необходимостью для поддержания обороноспособности России в нынешней международной ситуации, которая, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной к нашей стране, оправдана, необходима и безальтернативна«.

В преддверии маневров «Восток-2018» с 1 по 8 сентября в Средиземном море прошли первые в современной истории России совместные учения военно-морского флота (ВМФ) и военно-космических сил (ВКС) РФ.

До этого в конце августа по приказу президента РФ и Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина была проведена внезапная проверка« боеготовности войск в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Эта проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проводилась в преддверии маневров “Восток-2018”, которые станут крупнейшим мероприятием подготовки российских вооруженных сил, говорил Шойгу.

В министерстве обороны Китая заявляли, что учения «Восток-2018», в которых примут участие военнослужащие КНР, нацелены на развитие российско-китайского стратегического партнерства и дальнейшее укрепление способности по совместному реагированию на различные угрозы безопасности, подчеркнув, что грядущие учения «не направлены против третьих стран».

Тем временем НАТО тоже увеличивает масштаб своих военных учений в текущем году. По оценкам немецкого агентства dpa, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии пройдут, вероятно, самые крупные учения с момента окончания холодной войны. Эти учения тоже будут международными, только с куда меньшим размахом: в Норвегии встретятся около 40 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО, пишет DW.

Автор

Олег Корин

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