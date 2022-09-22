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Политика > В России

Радушное гостеприимство. Медведев назвал кулинарные традиции самым простым способом знакомства

24 сентября, 13:51
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям I Всероссийского саммита сферы гостеприимства, который проходит в Москве с 24 по 27 сентября, отметил, что многие путешественники по праву называют радушный прием национальной чертой России, телеграмма размещена на сайте кабмина.

«Россия всегда славилась своими теплыми приемами. Многие путешественники отмечали особое радушие, по праву считая его нашей национальной чертой. И в этом году миллионы гостей чемпионата мира по футболу смогли по достоинству оценить прекрасный сервис, насладиться уютными номерами, отведать блюда нашей богатой, разнообразной кухни. Их положительные отзывы и эмоции — результат, в том числе, и вашего труда», — написал он.

Медведев подчеркнул, что в стране растет качество услуг рестораторов и отельеров. По его словам, за последние десятилетия Россия прошла огромный путь, и сегодня саммит дает участникам хорошую возможность обменяться опытом, определить дальнейшие тенденции этого бизнеса.

Глава правительства РФ напомнил, что в этом году встреча посвящена повышению туристической привлекательности, а также формированию образа России через русскую кухню, передает РИА Новости.

«И это крайне перспективное направление, ведь кулинарные традиции — самый простой и одновременно приятный способ знакомства с особенностями страны», — добавил Медведев.

В завершение премьер выразил уверенность в том, что идеи участников саммита найдут применение на практике, а отрасль получит новый импульс для дальнейшего развития, а также пожелал всем плодотворной работы и успехов.

Автор

Олег Корин

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