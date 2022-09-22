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Политика > В России

Сетевые программы. Индивидуальное обучение станет будущим российского образования

29 сентября, 14:30
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Индивидуальное обучение должно стать основой российской системы образования будущего, рассказала замглавы Министерства науки и высшего образования Марина Боровская.

«От новых подходов к образованию требуются визуализация, индивидуальные треки, непрерывное получение образования. У нас сейчас очень много форматов индивидуальных траекторий, когда мы даем молодым людям возможность выбирать индивидуальные программы обучения через сетевые программы, программы мобильности. Для этого мы вводили болонскую систему, потому что двухуровневая система образования позволяет молодому человеку в бакалавриате получить более широкую специализацию, после которого можно даже поработать год-два. А затем дополнить свое образование магистратурой», — сказала ТАСС Боровская в кулуарах проходящего в Сочи «Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий».

По ее словам, такая мобильность расширяет возможности молодых людей по выбору вузов и преподавателей. Замминистра отметила, что система образования должна учитывать потребности рынка.

«Если утратим связь с рынком, то продукт, который мы создаем в виде профессиональных навыков и компетенций, будет не востребован. Поэтому наша задача — делать процесс получения образования по возможности индивидуализированным», — пояснила она.

Боровская добавила, что новая система персонификации образования требует от молодого человека определенной ответственности и понимания, что процент знаний, который он продемонстрирует по итогам получения образовательной программы, и будет определять его производственный успех.

«Чтобы было ценностью знание, а не получение диплома. Так что систему ценностей тоже надо менять», — сказала она.

Кроме того, по словам Боровской, «индивидуальные траектории получения образования приводит к пониманию того, что учиться и совершенствовать себя необходимо в течение всей карьеры».

Форум конвергентных и природоподобных технологий проходит в Сочи 28-29 сентября. Мероприятие организовано совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ «Курчатовский институт» и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин «конвергентные технологии» появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.

Автор

Олег Корин

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