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Политика > В России

Изменения снабжения. В российской армии переименовали, но сохранили шапки-ушанки

04 октября, 20:11
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Российские военные продолжат носить шапки-ушанки, а изменения в нормах снабжения коснутся только наименования головных уборов.

«В соответствии с постановлением правительства 1170 изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — сообщили «Интерфакс» в Минобороны.

Ранее на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление о внесении изменений в нормы снабжения военнослужащих, подхваченное многими СМИ, которые рассказали об отказе российской армии от ушанок.

Согласно документам, офицерскому составу, генералам и женщинам-контрактникам вместо «шапок-ушанок» будут выдаваться «шапки». Помимо этого, в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова «рубаха» появился термин «фуфайка».

Сообщалось также, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки (дальнейших разъяснений по поводу их судьбы не последовало).

Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон будут выдавать двое трусов сроком на один год.

Автор

Олег Корин

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