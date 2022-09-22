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Политика > В России

Эксперимент для самозанятых. В 4 регионах введут налог на профессиональный доход

15 ноября, 18:03
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Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых). Помимо прочего, в законе прописаны правила выплаты налога; штрафы будут, но не сразу.

Согласно закону, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан будет введен налог на профессиональный доход, передает «Интерфакс». Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам. Этот режим можно использовать при доходе не более 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы, но не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. К профессиональному доходу также относится доход от использования имущества. На новый режим смогут перейти ИП только в том случае, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Для регистрации физических лиц и ИП россиянам не нужно будет приезжать в налоговую инспекцию: достаточно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог». Через него покупатель получит фискальный чек, данные которого автоматически передадут в налоговый орган. Кроме того, налогоплательщик сможет общаться с налоговиками через оператора электронной площадки или кредитную организацию.

Ряд исключений, прописанных в законе, не дадут перейти на новый налоговый режим лицам, торгующим подакцизными товарами и товарами, подлежащими обязательной маркировке. Не подпадают под закон также «лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав», а также те, кто занимается добычей или продажей полезных ископаемых.

Кроме того, не смогут перейти на эксперимент по введению налога на профессиональный доход арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы и занимающиеся частной практикой адвокаты.

Россияне, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

В законе прописаны и правила выплаты налога. Его нужно платить не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговый период — календарный месяц. Плательщики налога также смогут уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лицам, перешедшие на этот режим, смогут уменьшить налог на сумму налогового вычета в размере не более десяти тысяч рублей.

Среди доходов, которые нельзя декларировать по льготной ставке, — доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, продажи долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах.

При переходе на новый режим россиянин должен будет указать регион, где он ведет деятельность. Если таких регионов несколько, то придется выбрать один. Его можно будет поменять, но не чаще раза в год.

В течение десяти лет проведения эксперимента законодатели обещают не увеличивать налоговые ставки, как и уменьшать предельный размер доходов (2,4 миллиона рублей за календарный год).

В региональные бюджеты будут направлять 63% дохода от введенного налога, в бюджет федерального фонда ОМС — 37% доходов.

Закон предусматривает штрафы, однако в первый год их применять не будут. Однако если налогоплательщик нарушит порядок передачи фискального чека (или его непередачи) налоговикам в последующие девять лет, его оштрафуют на 20% от суммы расчетов с нарушениями. Если в течение полугода правонарушение повторится, то гражданина ждет штраф в размере суммы расчетов, на которую не сформирован фискальный чек. Технологические сбои не в счет.

Тратить миллионы рублей на специальную популяризацию института самозанятых в Госдуме отказались: достаточно общих сведений по федеральным каналам.

Второе чтение законопроекта прошло 13 ноября. Тогда депутаты также приняли в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 2020 года налоговых каникул для самозанятых граждан.

В конце 2016 года был принят закон, который устанавливал налоговые каникулы для самозанятых граждан на 2017-2018 годы. Для этого они должны были встать на учет в налоговых органах. По истечении этого периода предполагалось, что самозанятые должны решить: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. Такие налоговые каникулы распространяются, например, на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников.

При этом закон позволяет регионам расширить перечень видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы Налогового кодекса. Предлагаемыми поправками срок действия налоговых каникул продлевается до конца 2019 года.

Автор

Олег Корин

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