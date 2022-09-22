16 сентября

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Политика > В мире

Искусственный дождь. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась для России четвертым местом

22 августа, 12:22
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

В Рио-де-Жанейро завершились XXXI Олимпийские игры. Победителем неофициального общекомандного зачета стала сборная США, завоевавшая на Играх 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых). Главным героем Олимпиады стал американский пловец Майкл Фелпс, завоевавший пять золотых медалей, став в общей сложности 23-кратным олимпийским чемпионом. Ямайскому спринтеру Усэйну Болту удалось выиграть в Рио три золотых медали и стать девятикратным олимпийским чемпионом.

Лишь дважды в истории Игр американские олимпийцы завоевывали больше медалей — в 1984 году в Лос-Анджелесе (174) и в 1904 году в Сент-Луисе (239). В 2012 году в Лондоне команда США также выиграла 46 золотых наград, но общее количество медалей было меньше — 103.

Сборная России заняла в неофициальном общекомандном зачете четвертое место, завоевав 56 медалей (19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых). Самым успешным для нее стал пятнадцатый медальный день: россиянам удалось завоевать сразу четыре золотых медали и одну серебряную. В частности, российские гандболистки впервые в истории выиграли золото Игр, обыграв в финале Францию — 22:19.

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что «в целом очень доволен» результатами российских спортсменов. При этом, по его словам, по итогам Игр будут сделаны «организационные выводы», передает «Интерфакс».

Второе место в неофициальном общекомандном зачете заняла сборная Великобритании (67 медалей; 27 золотых, 23 серебряных, 17 бронзовых). На третьей строчке — Китай (70; 26-18-26). Замыкает пятерку лучших Германия (42; 17-10-15). В десятку также попали Япония (41; 12-8-21), Франция (42; 10-18-14), Южная Корея (21; 9-3-9), Италия (28; 8-12-8) и Австралия (29; 8-11-10). Всего в Олимпиаде участвовали 206 стран.

Карнавальное пиршество на знаменитом стадионе «Маракана», обильно сдобренное фейерверками, завершили торжественная речь главы МОК Томаса Баха, объявившего Игры в Рио закрытыми, и искусственный дождь, потушивший священный Олимпийский огонь.

Олимпийская эстафета была передана Токио-2020, где через четыре года спортивный праздник повторится снова.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии
Новая статья

25 августа

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II
Новая статья

Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II

Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту
Новая статья

Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов
Новая статья

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев
Новая статья

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

25 августа 2016

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

17 августа 2016

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

02 августа 2016

Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

Прижизненное волеизъявление. Электронный регистр доноров впервые появится в России

25 июля 2016

Прижизненное волеизъявление. Электронный регистр доноров впервые появится в России

25 августа 13:45

Совенок вместо денег. На московских школьников оденут спец браслеты

25 августа 13:31

Задачи территориальной обороны. Путин инициировал проверку боевой готовности российской армии

25 августа 13:00

Миллионы для стартапов на StartTrack. Частные инвесторы в России оказались активнее европейцев

22 августа 12:22

Искусственный дождь. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась для России четвертым местом

19 августа 17:00

Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II

19 августа 16:11

Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

17 августа 15:14

Экологическое здоровье. Медведев призвал модернизировать переработку отходов

04 августа 15:23

Личный экспресс. Для красноярского инвалида создали персональный лифт из окна квартиры

03 августа 18:07

Краснодарская инициатива. Штраф за отказ пропустить пешехода может вырасти до 5 тысяч рублей

03 августа 16:50

Сохранение духа. В краснодарских школах появятся казачьи классы

02 августа 18:01

Гибель раковых клеток. На юге России внедряют новый метод уничтожения метастаз

02 августа 17:24

Курсы от премьера. Школьников могут научить уважать тех, кто зарабатывает деньги

02 августа 14:28

Нерушимое братство по-президентски. В День ВДВ Краснодар оставили без фонтанов

02 августа 12:45

Синяя река. Жители Москвы стали свидетелями химической реакции вблизи Ботанического сада

01 августа 13:33

Масштабирование сервиса. Стартап Tickets Cloud привлек на площадке StartTrack $400 тысяч

25 июля 10:34

Эпоха под угрозой. В Ленинградской области может появиться заповедник коммунистических скульптур

25 июля 07:53

Экспедиция Минобороны. В Керченском проливе нашли немецкий торпедный катер 1943 года

25 июля 07:42

Прижизненное волеизъявление. Электронный регистр доноров впервые появится в России

22 июля 16:05

Влияние на мозг. Томске ученые связали вспышки на солнце с травмами и ДТП

22 июля 12:06

Искусство не для салата. В Ярославле художественную выставку посвятили огурцу

21 июля 14:43

Возвращение славы. Крымские виноделы возрождают уникальные сорта винограда

21 июля 12:56

Водная доступность. По всей России проверят законность бесплатного рыболовства

18 июля 12:28

Оранжевый уровень опасности. Грозу, град и жару до 39 градусов ожидают в центральной России

18 июля 10:20

Символ Приморья. На Дальнем Востоке появится лотос высотой 7 метров

15 июля 22:08

90% мировых запасов. Янтарный самородок весом 2,7 кг добыли под Калининградом

14 июля 12:46

Прирост населения. Омская область лидирует по демографической ситуации в стране

14 июля 12:25

Без страз и пайеток. Роструд призывает сократить рабочий день россиян из-за жары

04 июля 11:32

С возможным облучением. Омские руферы побывали у «входа в рай»

04 июля 10:46

Цвета морской волны. Владивосток отметил День рождения парусной регатой

04 июля 10:35

Велопарад с подсветкой. Около 10 тысяч человек проехали по ночной Москве

04 июля 10:26

Конец запретам. Турция стала самым популярным направлением у жителей России

01 июля 16:46

От игры к мастерству. Владимир Путин стал автором учебника по дзюдо

01 июля 13:31

Быстрее инфляции. Тарифы на ЖКХ с 1 июля больше всего вырастут в Москве и Крыму

30 июня 17:26

Символы перехода. На банкнотах 200 и 2000 рублей могут изобразить Горбачева и Ельцина

30 июня 15:48

Модуль стихии. МЧС за 13 млн рублей защитит россиян от астероидов и комет

30 июня 15:11

Властные указания. Безопасность на ЧМ по футболу в 2018 году обеспечат специальные патрули и дружины

29 июня 15:09

Городская ферма. Козел Тимур едет в Москву к поклонникам на ВДНХ

29 июня 13:34

Ценные стартапы. StartTrack предложила инвесторам «золотые займы»

29 июня 12:44

Приглашение для Южной Кореи. Туризм на Байкале будут развивать активно и осторожно

27 июня 12:24

Деревянный опыт. Россия подала заявку на проведение Чемпионата мира среди вальщиков леса

27 июня 11:55

Ремонт и история. Ржев массово отпраздновал свое 800-летие

27 июня 11:45

Выгодно работодателям. Депутат Госдумы предложил сократить рабочий день из-за жары

21 июня 12:46

Инвестиции в будущее. 2 июля в Москве состоится конференция «StartTrack Day: Дети»

20 июня 15:07

Сталинградский век. В Волгограде клонируют легендарный тополь

20 июня 10:44

Последствия паводков. Реки становятся дорогами к домам россиян

20 июня 09:52

Экспертиза жестокости. Россиян оставят без игрушек-монстров

17 июня 20:28

Передовая промышленность. Россияне готовятся стать инноваторами

17 июня 16:01

Ответственность за превышение. Госдума определила зависимость зарплат руководителей от доходов подчиненных