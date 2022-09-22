Искусственный дождь. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась для России четвертым местом

В Рио-де-Жанейро завершились XXXI Олимпийские игры. Победителем неофициального общекомандного зачета стала сборная США, завоевавшая на Играх 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых). Главным героем Олимпиады стал американский пловец Майкл Фелпс, завоевавший пять золотых медалей, став в общей сложности 23-кратным олимпийским чемпионом. Ямайскому спринтеру Усэйну Болту удалось выиграть в Рио три золотых медали и стать девятикратным олимпийским чемпионом.

Лишь дважды в истории Игр американские олимпийцы завоевывали больше медалей — в 1984 году в Лос-Анджелесе (174) и в 1904 году в Сент-Луисе (239). В 2012 году в Лондоне команда США также выиграла 46 золотых наград, но общее количество медалей было меньше — 103.

Сборная России заняла в неофициальном общекомандном зачете четвертое место, завоевав 56 медалей (19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых). Самым успешным для нее стал пятнадцатый медальный день: россиянам удалось завоевать сразу четыре золотых медали и одну серебряную. В частности, российские гандболистки впервые в истории выиграли золото Игр, обыграв в финале Францию — 22:19.

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что «в целом очень доволен» результатами российских спортсменов. При этом, по его словам, по итогам Игр будут сделаны «организационные выводы», передает «Интерфакс».

Второе место в неофициальном общекомандном зачете заняла сборная Великобритании (67 медалей; 27 золотых, 23 серебряных, 17 бронзовых). На третьей строчке — Китай (70; 26-18-26). Замыкает пятерку лучших Германия (42; 17-10-15). В десятку также попали Япония (41; 12-8-21), Франция (42; 10-18-14), Южная Корея (21; 9-3-9), Италия (28; 8-12-8) и Австралия (29; 8-11-10). Всего в Олимпиаде участвовали 206 стран.

Карнавальное пиршество на знаменитом стадионе «Маракана», обильно сдобренное фейерверками, завершили торжественная речь главы МОК Томаса Баха, объявившего Игры в Рио закрытыми, и искусственный дождь, потушивший священный Олимпийский огонь.

Олимпийская эстафета была передана Токио-2020, где через четыре года спортивный праздник повторится снова.