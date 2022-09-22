Подводные баталии. ВМФ России впервые вышел на уровень СССР по времени в походах

Военно-морской флот России (ВМФ) в прошлом году впервые вышел на уровень СССР по количеству времени, проведенного подводными лодками в походах. Об этом сообщил в главком ВМФ России адмирал Владимир Королев, который в пятницу, 31 марта, принимает участие в церемонии спуска на воду атомной подлодки «Казань».

По словам главнокомандующего, в 2016 году время, проведенное российскими подводными лодками в походах, превысило три тысячи суток. В прошлом году вышли на тот уровень, который был до постсоветского периода по количеству ходовых суток. Это более трех тысяч суток в море подводного флота России. Это прекрасный показатель, заявил адмирал, передает РИА «Новости».

Комментируя проходящую в Северодвинске церемонию спуска на воду второй многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) проекта «Ясень» — «Казань», Королев назвал это событием для ВМФ и всей страны, сообщает ТАСС.

Кроме того, по его словам, шестая атомная подлодка под названием «Ульяновск», завершающая серию «Ясень-М», будет заложена в этом году., сообщает ТАСС

До 2020 года для ВМФ РФ планируется построить семь подлодок проекта «Ясень», из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Третью АПЛ серии «Ясень-М», названную «Красноярском», по плану завода, должны спустить на воду в 2019 году, отметил главком.

Головной подводный крейсер проекта «Ясень» под названием «Северодвинск» был передан ВМФ 17 июня 2014 года. Многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М» (885М). Они имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж 64 человека, автономность 100 суток, подводную скорость 31 узел. На вооружении находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Также Королев сообщил, что летом этого года на воду спустят атомную подлодку «Князь Владимир». Это первая АПЛ в модернизированном проекте «Борей», предполагающем, в частности, оснащение усовершенствованной баллистической ракетой «Булава-М».

Стоит отметить, что РФ задействовала свой подводный флот в военной операции в Сирии. В декабре 2015 года Россия впервые нанесла удар по позициям боевиков с подводной лодки из Средиземного моря. Тогда крылатые ракеты «Калибр» были выпущены с подлодки «Ростов-на-Дону» по бастионам террористов вблизи Ракки, самопровозглашенной столицы «Исламского государства».