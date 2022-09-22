Уровень жизни. Россия улучшила позицию в рейтинге самых счастливых стран

Институт Земли Колумбийского университета подготовил очередной рейтинг World Happiness Report 2016. Самой счастливой страной в мире ученые признали Норвегию. Россия улучшила свои позиции и поднялась на 49-ю строчку списка.

В этом году сменился лидер рейтинга — вместо Дании, которая была признана самой счастливой в 2015-м году, на первое место вышла Норвегия. Датчане опустились на вторую строчку рейтинга.

Кроме того, в десятку самых счастливых стран мира Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

При этом эксперты не включили в это число США (американцы заняли лишь 14-е место), Германию (16), Британию (19), Францию (31) и Саудовскую Аравию (37).

Россия улучшила свои позиции сразу на семь строчек и заняла 49-е место рейтинга World Happiness Report 2016. При этом страна оказалась в достаточно интересной компании, сообщает РИА Новости.

Так, например, впереди России оказались Италия (48-е место) и Узбекистан (47-я строчка). Ниже в списке располагаются Белиз (50) и Япония (51).

Самой несчастливой страной мира ученые Института Земли Колумбийского университета признали Центральноафриканскую республику, которая заняла 155-ю строчку рейтинга.

Недалеко от ЦАР ушли Бурунди (154), Танзания (153), Сирия (152), Руанда (151) и Того (150).

В прошлом году самой несчастливой страной была Бурунди. Тогда ученые учитывали 157 стран.

Рейтинг World Happiness Report составляется с 2012 года. Заказчиком исследования является ООН, которая таким образом надеется разработать меры для улучшения уровня и качества жизни населения в разных странах мира.

При составлении рейтинга учитывается шесть факторов: ВВП на душу населения; ожидаемая продолжительность жизни; социальная поддержка в сложных ситуациях; доверие к правительству; оценка людьми свободы принятия решений, касающихся их жизни; а также щедрость жителей (оценивается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность).

Измерение уровня счастья жителей разных стран базируется в основном на индивидуальных оценках жителей.

Прошлогодние опросы ВЦИОМ также показывали, что россияне стали считать себя более счастливыми. В ноябре об этом заявил 81 процент опрошенных. Пятая часть россиян чувствовала себя счастливой благодаря семье и детям, а 14 процентов — благодаря хорошей работе.