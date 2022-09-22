Беспрецедентная атака. Сборная РФ официально отстранена от участия в Олимпиаде-2018

Во вторник в швейцарской Лозанне состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на повестке дня которого стояло решение о допуске россиян на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, стартующие в феврале 2018 года.

По итогам заседания Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а сборная РФ отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Отечественным спортсменам предложено соревноваться под нейтральным флагом. «Чистых» атлетов будет отбирать специальная комиссия.

Решение исполкома публикует пресс-служба комитета.

Исполнительный совет МОК постановил, что россияне смогут соревноваться в индивидуальных или командных видах в статусе «олимпийский спортсмен из России» (OAR). Они будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях в их честь будет звучать олимпийский гимн.

Участники Игр от РФ должны не только пройти квалификационные соревнования, но и соответствовать специально установленным для них критериям «чистых» атлетов.

Членство в МОК президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова приостановлено.

Бывший министр спорта, а ныне вице-премьер РФ Виталий Мутко и его экс-заместитель Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад.

Дмитрий Чернышенко, бывший главой оргкомитета «Сочи-2014», выведен из координационной комиссии Игр-2022 в Пекине.

Также сообщается о штрафе в размере 15 млн долларов, наложенном на Олимпийский комитет России, чтобы возместить расходы МОК на расследования. Средства будут направлены на развитие глобальной антидопинговой системы.

МОК не исключает, что частично или полностью снимет отстранение с Олимпийского комитета России в случае выполнения комитетом всех требований к церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.

«Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. Пропорциональные санкции за эти системные манипуляции, ограждающие “чистых” спортсменов, должны подвести черту под этим разрушительным эпизодом и послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы», — заявил президент МОК Томас Бах.

Отвечая на вопрос о возможном бойкоте Игр со стороны РФ, Бах отметил, что столь радикальным способом нельзя ничего добиться.

«Я не вижу причин для бойкота, поскольку мы позволили “чистым” российским спортсменам участвовать в Играх, чтобы показать, что в России они есть», — отметил глава МОК.

«Мы никогда раньше не сталкивались с манипуляциями и мошенничеством в таких масштабах. Это нанесло невиданный урон для олимпизма и спорта в целом», — констатировал докладчик Самуэль Шмид.

Комиссия под его руководством пришла к выводу, что ответственность за допинговые манипуляции в Сочи несет Министерство спорта России и лично вице-премьер РФ Виталий Мутко, занимавший в то время пост главы этого ведомства.

Шмид также установил, что Олимпийский комитет России напрямую не участвовал в манипуляциях, но должен разделить ответственность за них.

На пресс-конференцию МОК было аккредитовано около 200 журналистов, в том числе около 40 из России. С приближением «часа икс» обстановка в зале накалялась. Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, автор серии скандальных фильмов о допинге в РФ, обратился к охранникам с просьбой оградить его от российских коллег.

Тем временем директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крейг Спенс сообщил в Twitter, что ему поступил звонок от пранкера из России, представившегося бывшим главой IPC Филиппом Крейвеном. Розыгрыш не удался, так как сэр Филипп в это время сидел рядом с ним.

Позицию России на заседании до членов исполкома доносили президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка Европы и мира по фигурному катанию 18-летняя Евгения Медведева.

По данным портала InsideTheGames, ранее у российской делегации забрали мобильные телефоны, чтобы исключить возможность утечки информации до официальных заявлений. Индивидуальных средств коммуникации лишились и члены исполкома, которые утром проникли в здание штаб-квартиры МОК через подземную автостоянку, минуя собравшихся журналистов.

После короткого обеденного перерыва исполком заслушал выступление комиссий под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда. Собравшимся дали время на чтение документов, после чего началось обсуждение их содержимого.

У членов российской делегации было еще меньше времени, чтобы прочитать отчет Шмида: они получили копию доклада всего за 20 минут до начала своего выступления на исполкоме.

Решение принято на основе докладов двух комиссий — под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда. Обе изучали обвинения в адрес РФ, изложенные в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Комиссия, которую возглавляет Освальд, получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Первыми итогами ее работы стало признание двух десятков олимпийцев виновными в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиаде и лишение России победы в общекомандном зачете соревнований.

Комиссия под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида изучает обвинения в существовании в РФ государственной допинговой системы, в которую, помимо множества спортсменов, якобы были вовлечены сотрудники Минспорта и спецслужб. Результат ее работы будет обнародован на исполкоме.

Наиболее вероятным вариантом являлся допуск в Пхенчхан ограниченного числа российских спортсменов в нейтральном статусе — без названия страны, флага, гимна и т. д. Подобная процедура была опробована на последнем чемпионате мира по легкой атлетике. Однако Россия, рассчитывая на «здравый смысл» членов исполкома МОК, заранее отвергла свое участие в Олимпиаде при таком развитии событий.

Хотя официальный Кремль предпочитал не обсуждать тему бойкота до решения МОК, президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что недопуск россиян к Олимпиаде, равно как и их допуск под нейтральным флагом, будет унижением для страны. После этого Олимпийский комитет России заявил о невозможности выступления в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Кроме того, россиянам могут не показать Олимпиаду по федеральному телевидению в случае неучастия в ней отечественных спортсменов.