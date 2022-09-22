Чистые требования. Россиян могут допустить на Олимпиаду под флагом и гимном СССР

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) планирует до конца января рассмотреть возможность использования российскими спортсменами и их болельщиками на Играх 2018 года в Пхенчхане флага и гимна СССР, утверждает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МОК.

В связи с введенным МОК запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили им отправиться в Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили по этому поводу в пресс-службе МОК.

Напомним, что исполком МОК 5 декабря принял решение о недопуске сборной России к выступлению на зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за масштабных допинговых махинаций на предыдущих Играх-2014 в Сочи.

Вместе с тем «чистым» атлетам из России, не имеющим допинговой истории, при выполнении определенных условий предложено отправиться на соревнования под олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн.

Допуском российских спортсменов занимается специальная комиссия МОК, которая уже запретила представителям РФ размещать на своей экипировке даже намеки на национальную символику.

К 28 января 2018 года, когда будет оглашен состав допущенных к Олимпиаде спортсменов, должны быть решены и все остальные организационные вопросы, в том числе и по гимну и флагу россиянам на Играх 2018 года в Пхенчхане.

Регламент Международного олимпийского комитета предъявляет суровые требования к форме «олимпийских атлетов из России», которые будут заменять собой на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане недопущенную делегацию РФ.

Список требований к экипировке россиян состоит из 13 пунктов и не допускает использования любых символов для национальной идентификации.

Цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Разрешены один или два цвета национального флага, но не три. Более того, их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

Вся экипировка для россиян на Игры-2018 должна пройти процедуру одобрения МОК.

Герб России и эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) — запрещены. Они должны быть заменены красно-белым логотипом Olympic Athlete from Russia («Олимпийский атлет из России») или соответствующей аббревиатурой (OAR).

Форма российских спортсменов может содержать только эти надписи, а экипировка остальных членов делегации — только аббревиатуру.

Особо указывается, что размер шрифта для слов «Olympic Athlete from» должен быть эквивалентен слову «Russia».

Логотип представляет собой надпись на английском языке красными заглавными буквами, вписанную в белый круг.

Гимн Советского Союза, пришедший на замену Интернационалу, был утвержден Советским правительством в 1944 году. Текст был написан поэтами С.В. Михалковым и Эль-Регистаном, музыка — композитором Александром Александровым.

С 1956 года, в связи с развенчанием культа личности Сталина, гимн стал исполняться в инструментальной версии, без слов. Так продолжалось вплоть до 1970 года, когда Сергею Михалкову поручили переписать строки, в которых упоминался Сталин. И с 1971 по 1991 год гимн исполнялся в новой редакции — без Сталина и некоторых других фраз, вместо них были добавлены слова о партии и коммунизме. С 23 ноября 1990 года гимном России стала «Патриотическая песня» Глинки.