Подарок-оберег. Лукашенко назвал Россию и Белорусь ангелами-хранителями

Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что Россия и Беларусь являются настолько близкими государствами, что стали ангелами-хранителями друг другу.

«Мы народы от одного корня. Мы родные люди», — подчеркнул глава государства.

Так Лукашенко прокомментировал свой подарок, сделанный во время последней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, — икону-оберег Ангела-хранителя, передает телеканал «Беларусь 1».

Напомним, лидеры стран встретились в сочинской резиденции главы российского государства «Бочаров Ручей» 22 августа. Путин предложил белорусскому коллеге «поговорить по всем вопросам двусторонних отношений, а также по проблемам международного характера».

Также президент подчеркнул «величайшую» зависимость Минска от экономики РФ, где Беларусь реализует большую часть своих товаров, сообщает «Российская газета».

«Это наш главный партнер», — отметил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что подобное родство между странами может не устраивать многих политиков на Украине.

«Они говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян», — резюмировал Лукашенко.

Напомним, российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Лидеры государств встречаются регулярно. Александр Лукашенко договорился с российским лидером на сочинской встрече об очередном диалоге в расширенном составе с участием членов правительств двух стран.