Разрешение на въезд. США ради космоса вывели Рогозина из-под санкций

Ради крепких рабочих отношений в космической сфере США вывели из-под санкций главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, получившего приглашение NASA и его директора Джима Брайденстайна, побывавшего чуть более недели назад в Москве и на космодроме Байконур и впервые встретившийся с Рогозиным.

Брайденстайн отметил необходимость в плотном взаимодействии США и России в космической сфере, пообещав сделать для этого все необходимое, передает ТАСС.

«К тому же я бы хотел, чтобы он в не столь отдаленном будущем выступил вместе со мной в моей альма-матер — Университете Райса, — продолжил Брайденстайн. — Я был рад выступить в Московском государственном университете, который является его альма-матер, и хотел бы, чтобы он выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Кстати, Университет Райса находится на той же улице, что и Центр космических полетов имени Джонсона. Так что, думаю, все получится».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин находится под санкциями США с 2014 года в связи с ситуацией вокруг Украины.

Американские санкции предполагают среди прочего запрет на въезд в США, однако запрет может быть снят, если въезд не противоречит американским интересам. Решение об этом может принять госсекретарь после консультаций с министром внутренней безопасности США. Американцы ранее уже разрешали въезд в страну руководителям российских спецслужб, в частности, главе ФСБ Александру Бортникову и главе СВР Сергею Нарышкину, которые находятся в санкционном списке. Дмитрию Рогозину также ранее разрешали въезд для участия в конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (UNISPACE).