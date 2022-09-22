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На картошку вместо Бродского. Российские писатели отправились в добровольную ссылку

23 сентября, 21:14
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Поэты, писатели, художники России могут отправиться в ссылку по собственному желанию — осенью в Архангельской области стартовал туристско-образовательный проект «Норинская: добровольная ссылка». Первые итоги подведены во время фестиваля «Поэтическая картошка», прошедшего в Норинской 23 сентября: его участниками стали 60 писателей, художников, журналистов, школьников из Архангельской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга.

Напомним, в 2015 году в деревне Норинской Коношского района открыт первый в мире дом-музей знаменитого поэта Иосифа Бродского: с 1964 по 1965 год он отбывал здесь ссылку. Проект губернатора Игоря Орлова объединил творческую интеллигенцию из разных городов России: в маленькой архангельской деревне организуют фестивали, встречи с писателями, арт-резиденции, пленэры и… копку картошки.

История фестиваля началась в 1965 году: Иосиф Бродский, уезжая из ссылки, обещал хозяйке вернуться и выкопать картошку. Но не вернулся, а его обещание уже четвертый год выполняют журналисты и писатели, студенты и школьники из Москвы, Петербурга, Архангельской и Вологодской областей. В перерывах они читают стихи поэта, а также собственные произведения.

В сентябре 2016 года началась «добровольная ссылка» творческой общественности в Норинскую. Первыми «ссыльными» стали художник из Санкт-Петербурга Александр Дудоров и вологодский писатель Дмитрий Ермаков. Проект предусматривает встречи «ссыльных» со школьниками и студентами, проведение выставок, публикацию статей и литературных произведений.

Так, итогом добровольного затворничества Александра Дудорова стала выставка «Вселенная Бродского», которая открылась в поселке Коноша 23 сентября: на ней представлены две новые картины художника, написанные в Норинской, сообщает «Российская газета».

Тем временем Дмитрий Ермаков делает наброски очерка о Норинской. По словам писателя, ему помогают особая поэтическая атмосфера деревни, тишина, отсутствие суеты.

Организаторы мероприятий — Коношская библиотека имени Иосифа Бродского, НКО «Норинская», районный краеведческий музей.

Автор

Олег Корин

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