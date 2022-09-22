Славный труженик. Архангельск отметил День города бразильским карнавалом

Столица Поморья отметила свой 433 день рождения. Во время праздника на улицах Архангельска уличные театры выступали под духовой оркестр, торжественное шествие перерастало в бразильский карнавал, а ярмарка народных мастеров плавно перетекала на Набережную Северной Двины, где вечером был праздничный салют.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, празднование 433-го дня рождения Архангельска началось с церемонии возложения цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны и к стеле «Архангельск — город воинской славы».

Архангельск — город-труженик и воин, который всегда верой и правдой служил Отечеству, подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В День города не только в центре, но во всех округах Архангельска проводилось множество спортивных, музыкальных, танцевальных мероприятий, работали мастер-классы, игровые детские площадки, интерактивные программы, ообщает «Росийская газета».

Праздничную эстафету приняли творческие коллективы Архангельска — участники театрализованного представления «Город нашей славы и любви».

Для города 433 года — совсем немного. Но все такие даты для каждого поколения — знаковые, отметил глава города Игорь Годзиш.

Старт основным торжествам на площади Ленина в Архангельске в этом году дали участники VII Съезда городов воинской славы, который проходит в столице Поморья.

Напомним, что Архангельск был удостоен звания «Город воинской славы» 5 декабря 2009 года, затем 31 августа 2011 года, в канун празднования 70-й годовщины со дня прибытия первого союзного конвоя «Дервиш», состоялось открытие стелы-памятника «Архангельск город воинской славы».