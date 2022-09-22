Домик для рыбака. В Астрахани прошел фестиваль воблы

В Астрахани состоялся фестиваль «Вобла», который уже стал традиционным. В рамках праздника на Комсомольской набережной прошло соревнование рыбаков. А чтобы не создавать неудобств участникам массовой рыбалки и зрителям, власти даже ограничили движение транспорта по некоторым городским улицам.

Всего на состязании зарегистрировалось около 400 участников с удочками, пишет «Российская газета». Самым младшим было от 10 лет. Впрочем, организаторы разделили рыбаков на взрослые и детские номинации. Кроме того, между собой состязались женщины-рыбачки и целые команды.

Ловить воблу в Астрахань приехали гости из других регионов, причем, не только соседних. Среди рыболовов оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири.

Любимое многими в России занятие выходного дня — рыбалка — в последнее время приобретает новые формы. В поездку к рыбным местам — на турбазы, в кемпинги, отели и фешенебельные загородные резиденции — отправляются за трофеями и просто, чтобы отдохнуть на природе. В наиболее «раскрученных местах» на предстоящее лето уже сейчас забронирована половина мест.

Особенно активно турбизнес на рыбалке развивается в Астраханской области — одном из самых рыбных регионов страны. Здесь действует около 500 различных баз, рассказал «Российской газете» директор ассоциации «Астраханская туристическая лига» Наталья Рябинина.

В небольших «домиках рыбака» достаточно скромные условия проживания, а дополнительные услуги ограничиваются возможностью арендовать лодку и снасти. У туристических баз спектр услуг шире — тут можно получить питание, взять в аренду лодку и снасти, нанять инструкторов, взять мастер-класс. Встречаются как небольшие домики или коттеджи, так и гостиницы на несколько десятков номеров, и даже дебаркадеры. В больших загородных резиденциях вип-уровня в стоимость входит и проживание, и питание, и весь комплекс услуг для отдыха — сауны, бассейны, хамамы.

Место для отдыха с рыбалкой каждый подбирает в соответствии с запросами и финансовыми возможностями. Стоимость размещения в самых простых гостевых домах начинается от 500 рублей за ночь и в среднем достигает полутора тысяч. Питания нет, зато есть кухня, где можно готовить самостоятельно. Можно взять напрокат удочку за пару сотен в день или велосипед. Также предоставляются в пользование мангалы, где можно самим приготовить выловленную рыбу. В гостиницах двухместное размещение в летние месяцы в номерах экономкласса стоит 1,5-1,8 тысячи рублей в сутки, а в стандартных номерах — около трех тысяч без питания. Проживание в отеле с трехразовым питанием по типу «шведский стол» обойдется в 7-8 тысяч рублей. Без питания — в два раза дешевле.

За аренду загородной резиденции целиком придется выложить в сутки примерно 70 тысяч рублей. В цену включается трехразовое питание, пользование бассейном и баней, бильярдом, теннисным кортом, волейбольной площадкой, спортивными тренажерами. Разместиться в такой резиденции смогут сразу несколько семей.

Многие базы предоставляют скидки с начала июня по начало августа. Например, на Волге в этот период можно остановиться в рыболовной базе с полным пансионом за 3,5-4 тысячи рублей в сутки. Помимо размещения и питания постояльцам на месте предоставят егеря с лодкой. Правда, для рыболовов этот сезон не самый лучший. Больше всего рыба идет с конца апреля по конец мая, а затем с середины августа по ноябрь. Тут и цены выше, но туристов немало.

Клиенты проявляют стабильный интерес к рыболовному туризму уже несколько лет, рассказывают представители турбизнеса.