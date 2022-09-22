Необычное кружение. Астраханский смерч попал на видео

В Астрахани засняли на видео необычное природное явление — смерч. Сайт «Пункт А» передает, что смерч был зафиксирован в Турусовском районе города.

Облачный столб несколько минут кружил над землей, а после рассеялся. «Пункт А» отмечает, что в этом году это первый «мини-ураган».

Видео смерча опубликовано на YouTube в канале издания «Астрахань 24».

Смерчем, или торнадо, называют атмосферный вихрь, который распространяется от облака до земли. По форме он может напоминать рукав или хобот и достигать сотен метро в поперечнике. Наибольшее количество смерчей фиксируется в центральных штатах США.