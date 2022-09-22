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Регионы > Белгород

Первые в России. Все населенные пункты Белгородской области подключены к интернету

12 апреля, 14:19
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Белгородская область станет первым регионом России, в котором все населенные пункты подключены к высокоскоростному интернету, передает ТАСС. Об этом в четверг сообщил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Александр Абрамков.

«Белгородская область будет первой областью, где жители всех населенных пунктов будут иметь доступ выхода в интернет по широкополосным каналам. У нас оставались там некоторые малые пункты, которые не охвачены сетями, там проводим пилотный проекты, ставим Wi-Fi передатчики. То есть это первая область в России, которая 100% обеспечит покрытие интернетом все населенные пункты», — сказал Абрамков.

Он добавил, что оснащение малых поселков интернетом в Белгородской области планируется закончить в этом году.

Автор

Олег Корин

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