Первые в России. Все населенные пункты Белгородской области подключены к интернету

Белгородская область станет первым регионом России, в котором все населенные пункты подключены к высокоскоростному интернету, передает ТАСС. Об этом в четверг сообщил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Александр Абрамков.

«Белгородская область будет первой областью, где жители всех населенных пунктов будут иметь доступ выхода в интернет по широкополосным каналам. У нас оставались там некоторые малые пункты, которые не охвачены сетями, там проводим пилотный проекты, ставим Wi-Fi передатчики. То есть это первая область в России, которая 100% обеспечит покрытие интернетом все населенные пункты», — сказал Абрамков.

Он добавил, что оснащение малых поселков интернетом в Белгородской области планируется закончить в этом году.