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Регионы > Благовещенск

Недовольная ассортиментом. В Благовещенске женщина сама вырастила пять тысяч тюльпанов

07 марта, 06:51
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Жительница Благовещенска Виктория Куценко, недовольная бедным ассортиментом местных цветочных магазинов, сама вырастила 5 тысяч тюльпанов к 8 марта. Она рассказала РИА Новости, как ей удался такой эксперимент в дальневосточном городе, где зимой морозы достигали 38 градусов.

Владелица частного косметологического кабинета Виктория Куценко сказала, что задумалась о выращивании тюльпанов около восьми лет назад. Как отметила Виктория, началось все с неудачного похода в один из цветочных магазинов Благовещенска.

«Я хотела купить букет своей хорошей знакомой и обратила внимание, какой у нас бедный ассортимент. В Благовещенск везут тюльпаны из Голландии, листья у них рваные, головки поникшие, а сами цветы короткие. Меня поразило соотношение цены и качества, я задумалась. Но к тому, чтобы самой начать выращивать эти цветы, шла долго — восемь или девять лет», — рассказала Виктория.

Итогом раздумий стали 5,6 тысячи луковиц, которые в сентябре 2017 года из Краснодара в Благовещенск доставила транспортная компания.

«В Краснодаре мужчина уже 20 лет выращивает тюльпаны. Доставка заняла около двух недель. Вместе с луковицами я получила диск с пошаговой видеоинструкцией», — заявила девушка.
Цветочную плантацию площадью около 30 квадратных метров Виктория разбила на одном из складов города, к работе подключился ее супруг.

По словам Виктории, в начале процесса были потери — возникали сложности с поливом, нужно было обеспечить стабильный температурный режим.

«Весь процесс от луковицы до цветка занимает около 16 недель, при этом на основную часть цикла нужно обеспечить температуру 5-9 градусов тепла, ну максимум 15, то есть в помещениях с централизованным отоплением эти цветы выращивать нельзя. Этой зимой были морозы по 38 градусов, а нам приходилось окна держать открытыми, потому что нужен приток кислорода. Работали в шапках», — объясняет она особенности технологии.

Первые цветы распустились у Виктории ко Дню всех влюбленных. На тюльпаны непривычной для жителей Благовещенска высоты — до 65 сантиметров — сразу же нашлись покупатели. По словам девушки, хорошую рекламу сделали знакомые, «сарафанное радио» и соцсеть Instagram.

«Тюльпаны бордовые, белые, красные с желтым, просто желтые и кремовые. Я работаю по предзаказу. По опыту 14 февраля, к 8 марта всех предупреждала, чтобы не ждали самого праздника, а делали заказы заранее. Например, желтые тюльпаны закончились очень быстро», — говорит Виктория.

Про свое хобби, которое уже превратилось в небольшой бизнес, Виктория очень много читает. В том числе и про то, как сохранить уже срезанные цветы, чтобы букет радовал как можно дольше.

«Я каждый день узнаю что-то новое. Например, чтобы цветы стояли около трех недель, в воду нужно добавлять колотый лед», — поделилась знаниями девушка.

Автор

Олег Корин

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