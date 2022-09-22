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Большое хозяйство. Семья из Чувашии названа «Семьей года»

26 ноября, 12:32
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Семья Уткиных из сельской глубинки Чувашии стала победителем в номинации «Многодетная семья» на Всероссийском конкурсе «Семья года», который проходил 23 и 24 ноября в концертном зале «Измайлово» в Москве.

Для получения награды 57-летняя Каролина Анатольевна с 56-летним мужем Анатолием Арсентьевичем и шестью приемными сыновьями впервые приехали в российскую столицу.

Всего в семье Уткиных воспитывается 11 детей, включая девять приемных, сообщает ТАСС. Двое старших дочерей уже обзавелись собственными семьями и живут отдельно. Там подрастают трое внуков. Остальные пока живут с родителями.

Первые приемные дети появились в семье Уткиных десять лет назад. Как вспоминает Каролина Уткина, такое решение было принято из-за младшего сына. В деревне совершенно не было детей. Сыну не с кем было играть. Так зародилась идея взять на воспитание из детского дома двух братьев, рассказала многодетная мама.

Год за годом в семье появились еще шестеро приемных детей.

Перспектива стать многодетной мамой ее никогда не пугала. Наоборот, она сама выросла в многодетной семье, работала в школе и быстро находила общий язык с детьми.
Большой педагогический стаж не раз помогал Каролине Анатольевне находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. Был случай, когда из дома стали пропадать деньги, вспоминает она. Чтобы выяснить, кто этим занимается, опытной маме пришлось пойти на небольшую хитрость. Она заранее предупредила продавца единственного на селе магазина, что кто-то из детей может зайти за сладостью, а сама демонстративно положила деньги в свою дамскую сумочку. Похититель действительно был обнаружен, а после воспитательной беседы он во всем сознался. После этого случая этот мальчик вырос и стал самым честным ребенком в семье, говорит Уткина.

Вторая ситуация была связана с интернетом и «группами смерти». Один из ее сыновей начал говорить о своем желании покончить с собой. Побеседовав с остальными детьми, Уткина выяснила, что ребенок вступил в «группу смерти».

Каролина Уткина поставила в известность все госорганы, вызвала психолога для беседы с сыном. Предпринятые меры подействовали и беды удалось избежать. После этого случая многодетная мать «подружились» со всеми соцсетями.

Каролина Уткина в 52 года получила водительские права.

«Сегодня машина — это не роскошь, а средство передвижения. Мне приходится ездить часто, обивать пороги различных инстанций, чтобы каждый мой сын получил положенные от государства квартиры», — говорит она.

К тому же, ей ежедневно приходится ездить в школу, расположенную в соседней деревне. Там она преподает русский язык и литературу.

Еще у семьи Уткиных большое хозяйство: шесть коров, телята, гуси, куры, пчелы и большой приусадебный участок. Чтобы сделать все домашние дела и успеть на работу, Каролина Анатольевна и Анатолий Арсентьевич встают каждый день в 4 утра.

«На одной зарплате учителя и пособиях для детей на широкую ногу не проживешь. Поэтому, нас спасает домашнее хозяйство: летом закрываю по 300-400 банок заготовок. Дети помогают, они приучаются к труду», — говорит многодетная мама.

По ее словам, государство выплачивает пособие на каждого ребенка в размере чуть более 7 тыс. рублей. Но это не такие большие деньги, если посчитать все наши расходы, поясняет многодетная мама. Ежедневно приходится покупать по пять буханок черного хлеба, столько же батона и готовить ужин в 15-литровой кастрюле. Еще надо ежемесячно платить на питание в школе, на оплату сотовой связи, на интернет, на коммунальные услуги и так далее, поясняет собеседница агентства.

«Столько белья в неделю приходится стирать, сколько, наверное, ни в одной семье за месяц не накапливается», — говорит Каролина Уткина.

На вопрос о том, тяжело ли ей приходится с 11 детьми, многодетная мама отвечает, не задумываясь: «Не знаю, мне некогда об этом думать».

Автор

Олег Корин

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