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Регионы > Чебоксары

Прибыльная работа. На тракторных заводах Чувашии открылось 2 тысячи вакансий

07 июня, 04:09
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Предприятия «Промтрактор-Вагон» и «Промтрактор-Промлит» наберут порядка 2 тыс. сотрудников. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы администрации главы Чувашии.

Сложная ситуация на «Тракторных заводах» сложилась несколько лет назад, производство было приостановлено, сотрудникам не выплачивалась зарплата. В рамках программы финансового оздоровления концерна, утвержденной наблюдательным советом ВЭБ в декабре 2016 года, были выделены 5,75 млрд рублей, передает ТАСС. В конце 2017 года принято решение о переходе предприятий концерна под управление госкорпорации «Ростех».

«На предприятиях концерна “Тракторные заводы” — “Промтрактор-Вагон” и “Промтрактор-Промлит” — набирают сотрудников. Потребность в работниках составляет порядка 2 тыс. человек, сообщили руководители этих предприятий Игорь Шпак и Юрий Костромичев 6 июня в ходе рабочей встречи с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым», — говорится в сообщении.

На встрече временный генеральный директор предприятий «Промтрактор», «Чебоксарский агрегатный завод», «Промтрактор-Вагон» Игорь Шпак сообщил, что предприятием «Промтрактор-Вагон» на 1 июня выпущено 374 грузовых полувагонов.

«С августа-сентября, если не произойдет резких скачков на рынке сырья, начнем выходить на прибыльную работу», — приводит его цитату пресс-служба администрации главы Чувашии.

По словам Шпака, сейчас завод работает полную рабочую неделю. Он также добавил, что у предприятия нет задолженностей по зарплате, работникам выплачен аванс за май. Предприятие планирует максимальную загрузку имеющихся мощностей в ближайшее время.

«Тракторные заводы» — крупнейший российский концерн в области машиностроения, в его состав входят 17 предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из десяти субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании. На территории Чувашии действуют Чебоксарский агрегатный завод, заводы «Промтрактор-промлит» и «Промтрактор-вагон». Число работающих на предприятиях концерна «Тракторные заводы» в республике составляет 8,9 тыс. человек.

Автор

Олег Корин

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