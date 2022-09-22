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Регионы > Чебоксары

Трагедия на «Волге». В Чувашии из-за страшной аварии погибли 12 человек

12 октября, 12:27
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Двенадцать человек, по предварительным данным, погибли и еще десять пострадали вечером 11 октября при столкновении микроавтобуса марки Fiat Ducato и самосвала «Мерседес» на 647-м километре трассы М7 «Волга» в Чебоксарском районе Чувашии. Об этом сообщает местный главк МВД.

Авария произошла возле деревни Большие Карачуры. По предварительным данным ГИБДД, грузовик занесло и он выскочил на встречную полосу, где врезался в микроавтобус, сообщает «Российская газета». В его салоне находилось, предположительно, 19 человек. По данным правоохранителей, в основном это были женщины, они ехали из Канаша в Москву на заработки.

Детей среди пострадавших нет, сообщили в МВД Чувашии.

Инспекторы ГИБДД установили, что владелец транспортного средства — физическое лицо, перевозкой пассажиров он занимается легально.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они эвакуированы бригадами «скорой помощи» в больницу Чебоксар. Еще трое раненых были осмотрены врачами и от госпитализации отказались. Оба водители, по данным ГИБДД, живы, помощь им была оказана на месте аварии.

Напомним, на прошлой неделе другая страшная авария с участием микроавтобуса унесла жизни 13 человек в Тверской области. То ДТП тоже стало следствием выезда на встречную полосу. Водитель микроавтобуса пересек осевую линию дороги и врезался в идущий навстречу большой автобус.

Автор

Олег Корин

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