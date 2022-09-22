Рейтинг аренды. Самое дешевое съемное жилье в Магнитогорске, Чебоксарах и Курске

Составлен рейтинг российских городов с самым дешевым и дорогим съемным жильем. Так, самая дорогая аренда в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге, а доступнее всего она в Магнитогорске, Чебоксарах и Курске.

По словам специалистов портала «Мир квартир», которые собрали все данные по итогам третьего квартала текущего года, для большинства россиян, проживающих в крупных городах, съемное жилье стало менее доступным. Были проанализированы ставки на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в 69 крупных муниципалитетах страны с населением от 300 тысяч человек.

— По итогам трех кварталов рынок аренды в крупных городах России показал те же результаты, что и рынок продаж — ставки на съемные квартиры в целом увеличились, — объясняет директор портала Павел Луценко. — На этом фоне снижение ценников выявлено менее чем в трети населенных пунктов. Ситуация в конкретных муниципалитетах зависит от общего состояния жилого фонда, объемов нового строительства и уровня экономического развития региона.

В итоге средняя стоимость аренды московской «однушки» составляет около 33 тысяч в месяц, «двушки» — 46 325 рублей, «трешки» — 62 896, сообщает «Российская газета». В Сочи те же эти позиции обойдутся в 21 861, 34 226 и 50 480 рублей в месяц. Чуть меньше цена в Санкт-Петербурге.

А список самых дешевых городов по аренде однокомнатных квартир возглавил Магнитогорск (6552 рублей в месяц), также недорого можно поселиться в «однушке» в Чебоксарах (6954), Курске (7015), Нижнем Тагиле (7061) и Кургане (7169). Доступные двухкомнатные находятся в Волжском, Кургане и Курске, а трехкомнатные — в Чебоксарах, Волжском и Набережных Челнах.