Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда

Власти Чувашии направят 75,3 млн рублей из республиканского бюджета, рассчитанного на 2019 — 2021 годы, на повышение производительности труда в регионе.

«Софинансирование на реализацию национального проекта “Повышение производительности труда и поддержка занятости” из республиканского бюджета запланировано на 2019 — 2021 годы в объеме более 75,3 млн рублей. Основная цель программы — ежегодно наращивать показатель производительности труда не менее чем на 5%», — сказал глава республики ТАСС Игнатьев.

Он подчеркнул, что повышение производительности труда является одним из важнейших условий экономического развития региона, напрямую влияет на рост конкурентоспособности предприятий, создание современных рабочих мест, обеспечение работников достойной зарплатой.

«В условиях быстро меняющейся экономики, высокой конкуренции очень важно регулярно повышать квалификацию и обновлять компетенции, чтобы производительность труда, как инструмент развития, позволяла повышать заработную плату», — отметил глава республики.

Чувашия является пилотный регионом в федеральной программе по повышению производительности труда. Пока в ней задействованы девять предприятий республики, их число в рамках реализации национального проекта должно достигнуть не менее 70. Основными критериями вступления в программу является выручка предприятия от 800 млн рублей до 30 млрд рублей в год, наличие потенциала повышения производительности труда, а также вхождение предприятия в состав приоритетных несырьевых отраслей, таких как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство.