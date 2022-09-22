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Регионы > Челябинск

Деталь при президенте. Путин дал старт новому производству на заводе

05 декабря, 21:06
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Президент Владимир Путин посетил завод ООО «Этерно», учредителями которого являются Челябинский трубопрокатный завод и «Роснано», и принял участие в церемонии запуска производства разрезного тройника.

Продукция завода — отводы для поворота магистрального трубопровода, тройники для сооружения ответвлений и другие изделия. Вместе с главой УК «Роснано» Анатолием Чубайсом и руководством завода Путин подошел к интерактивному дисплею и, нажав на кнопку, дал старт производству тройника, сообщает «Российская газета». Изготовление детали началось в присутствии президента. Кроме того, участникам церемонии подробно рассказали обо всех этапах производства. После этого глава государства продолжил осмотр цеха и оставил свою подпись на одном из уже готовых тройников.

Позже президент пообщался с сотрудниками завода, поздравив их с запуском нового производства. Те в свою очередь хотели узнать у президента о перспективах реализации проекта «Северный поток 2», который тесно связан с деятельностью завода. По его словам, все хотят работать, в связи с чем практически нет сомнений в том, что проект будет реализован.

Что же касается расхожего заявления о том, что покупатели российского газа попадают в зависимость от России, то глава государства назвал его не имеющей под собой оснований «идейкой». Путин добавил, что все участники этого рынка должны нести равные доли ответственности.

Задали главе государства и немало личных вопросов. Один молодой человек попросил Путина рассказать, как он так много успевает — практически все.

На короткий же вопрос «Какая у вас мечта?» Владимир Путин ответил так же лаконично: «Я хочу успешно завершить свою карьеру», после чего рабочие зааплодировали ему.

Рабочие завода рассказали главе государства, что на предприятии практикуют проверку всех сотрудников на употребление алкоголя. «Меня хотите подвергнуть?— с улыбкой уточнил Путин. — Сегодня еще не успел».

Тем не менее предлагать президенту пройти такой тест рабочие не стали. Зато его спросили, как следят за здоровьем в госструктурах. Путин напомнил, что сам он не курит, поэтому в его присутствии тоже не курят.

Автор

Олег Корин

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