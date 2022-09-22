Резервный вывоз. В Челябинске введен режим ЧС из-за скопившегося мусора

В Челябинске введен режим ЧС, в рамках которого районным администрациям экстренно направлены дополнительные средства для ликвидации несанкционированных свалок и уборки мусора с контейнерных площадок. Эта работа будет усилена с сегодняшнего дня, сообщили в среду в городской администрации.

— Сегодня в городе достаточно техники для поддержания опережающих темпов вывоза и уборки, — сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев. — В Тракторозаводском и Металлургическом районах ситуация значительно улучшилась, самым проблемным остается Калининский. Сегодня и завтра основные силы будут брошены в северо-западную часть города.

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского в Челябинск прибыла резервная техника из других городов региона, сообщает «Российская газета». Как уточнили в мэрии, мусор круглосуточно вывозят более 90 специальных машин, и ожидается прибытие еще десяти.

Однако в ночное время уборка в жилых микрорайонах затруднена из-за припаркованного личного автотранспорта. Поэтому в это время вывоз осуществляется из поселков и частного сектора. Параллельно в городе ведется замена старых мусорных контейнеров на современные. Это связано с тем, что прибывшая в город спецтехника не предназначена для работы с металлическими баками старого образца.