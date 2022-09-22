Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою отметил, что Екатерина II получила титул Великой после присоединения в 1783 году Крыма и Южного Причерноморья к Российской империи.

После открытия памятника его освятил Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, сообщает «Российская газета». Затем все желающие смогли возложить к монументу цветы.

Памятник был установлен в 1890 году на территории городского сада. Монумент представлял собой бронзовую статую императрицы на гранитном пьедестале. В правой руке Екатерина II держала скипетр и развёрнутую карту Крыма, левая была простёрта к городу. Вокруг подножья памятника располагались скульптуры государственных деятелей екатерининской эпохи, участвовавших в присоединении Крыма к России — князей Григория Потёмкина и Василия Долгорукова, полководца Александра Суворова, посланника России в Турции Якова Булгакова. Памятник был разрушен советской властью в 1921 году.

Восстановлением монумента занималась межрегиональная общественная организация «Русское единство» совместно с фондом Святителя Василия Великого. Памятник изготовили московские скульпторы Константин Кубышкин и Игорь Яворский, победившие в открытом конкурсе осенью 2015 года.