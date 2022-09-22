Уничтоженный 100 лет назад. В Симферополе открыли памятник Екатерине II

В Центральном парке культуры и отдыха Симферополя открыли восстановленный памятник императрице Екатерине II. Монумент является точной копией изваяния, уничтоженного почти 100 лет назад во время советской власти.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал открытие скульптурного ансамбля, центральной фигурой которого является Екатерина Великая, торжеством справедливости.
О памятнике, наверное, мечтали многие поколения крымчан. С 2007 года «Русская община» выступала инициатором его восстановления, и вот сегодня историческая справедливость восстановлена. Императрица Екатерина — знаковая фигура для российского государства. В свое время она приняла решение о воссоединении Крыма с Россией. И я считаю, что как раз определенные параллели прослеживаются: в 2014 году наш президент тоже принял такое решение.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою отметил, что Екатерина II получила титул Великой после присоединения в 1783 году Крыма и Южного Причерноморья к Российской империи.
После открытия памятника его освятил Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, сообщает «Российская газета». Затем все желающие смогли возложить к монументу цветы.
Памятник был установлен в 1890 году на территории городского сада. Монумент представлял собой бронзовую статую императрицы на гранитном пьедестале. В правой руке Екатерина II держала скипетр и развёрнутую карту Крыма, левая была простёрта к городу. Вокруг подножья памятника располагались скульптуры государственных деятелей екатерининской эпохи, участвовавших в присоединении Крыма к России — князей Григория Потёмкина и Василия Долгорукова, полководца Александра Суворова, посланника России в Турции Якова Булгакова. Памятник был разрушен советской властью в 1921 году.
Восстановлением монумента занималась межрегиональная общественная организация «Русское единство» совместно с фондом Святителя Василия Великого. Памятник изготовили московские скульпторы Константин Кубышкин и Игорь Яворский, победившие в открытом конкурсе осенью 2015 года.