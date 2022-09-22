Властные идеи. Доска позора для чиновников появится в Симферополе

Первая доска позора для нерадивых представителей власти появится в Симферополе, согласие на ее установку уже получено от главы администрации города, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — министр информации, связи и внутренней политики республики Дмитрий Полонский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил повесить доски позора в зданиях государственной власти республики. На них будут помещаться фотографии должностных лиц, которые своими действиями дискредитируют власть.

«Доска позора появится. Я не могу сказать, когда это будет точно, но то, что это будет в самое ближайшее время – это однозначно. Мы уже с Геннадием Сергеевичем Бахаревым по этому поводу переговорили, и он абсолютно поддерживает идею главы республики Крым», — сказал Полонский.

По словам чиновника, первую доску позора установят именно в крымской столице.

«Мы начнем с Симферополя, как с самого большего и знакового региона, а там посмотрим, как пойдет», — подчеркнул вице-премьер.