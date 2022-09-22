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Регионы > Крым

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

20 декабря, 11:24
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Самого вежливого водителя и экскурсовода, а также «самый вежливый отель» и «самый вежливый санаторий» определили в Крыму в ходе онлайн-голосований туристов и специального жюри в рамках конкурса «Вежливый Крым», победителей которого наградили в понедельник в Симферополе.

Все зависит от того, насколько тепло местные жители относятся к своим гостям. Именно искренняя забота о каждом госте Крыма, его благополучии, безопасности, здоровье и отличном настроении создают платформу для того, чтобы наши гости возвращались к нам снова и снова.

Отметила заместитель председателя Совмина Крыма Лариса Опанасюк на церемонии награждения

Андрей Митрофонов из поселка Черноморское, расположенного в западной части Крымского полуострова, за рулем более 20 лет, и семь из них он обслуживает туристические маршруты по достопримечательностям Крыма. Он рассказал ТАСС, что главное в его работе — это юмор. Митрофанов стал победителем в номинации «Самый вежливый водитель».

Из поселка Черноморского он возит туристов практически по всему Крыму. Это, в основном, дворцы южного берега Крыма и достопримечательности Севастополя.

Говорит, что в летний период туристов очень много, в основном из Тюменской области.

Главное в работе — доброжелательность, вежливость. А настроение туристам я поднимаю добрым словом, иногда с юморком, и все довольны.

Андрей Митрофонов из поселка Черноморское

Самым вежливым экскурсоводом Крыма признана Лариса Волосюк из города Саки, которая вот уже много лет проводит экскурсии по достопримечательностям полуострова. Волосюк отметила, что за ее кандидатуру как «Самого вежливого экскурсовода» голосовали туристы практически по всей России.

Участие в конкурсе «Вежливый Крым», который впервые в этом году проводился по инициативе крымского правительства, приняли 70 номинантов, и только семь из них стали победителями. В частности, в номинациях «самый вежливый отель», «самый вежливый малый отель», «самый вежливый санаторий», «самый вежливый ресторан», «самая вежливая туристическая компания», «самый вежливый экскурсовод» и «самый вежливый водитель».

Конкурс был учрежден в рамках информационно-образовательного проекта «Вежливый Крым». Этот бренд, по мнению главы республики Сергея Аксенова, должен стать символом гостеприимства региона. Успешно работает сайт с одноименным названием, в республике работают горячие линии для туристов.

Согласно прогнозам властей полуострова, в этом году Крым должны посетить до 6 миллионов туристов.

Автор

Олег Корин

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