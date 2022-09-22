Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

Андрей Митрофонов из поселка Черноморское, расположенного в западной части Крымского полуострова, за рулем более 20 лет, и семь из них он обслуживает туристические маршруты по достопримечательностям Крыма. Он рассказал ТАСС, что главное в его работе — это юмор. Митрофанов стал победителем в номинации «Самый вежливый водитель».

Из поселка Черноморского он возит туристов практически по всему Крыму. Это, в основном, дворцы южного берега Крыма и достопримечательности Севастополя.

Говорит, что в летний период туристов очень много, в основном из Тюменской области.