Столетие революции. В Крыму появится памятник Примирения

Российское военно-историческое общество (РВИО) установит Памятник Примирения к столетию революции 1917 года в России вблизи города Керчь.

Самый масштабный проект, который реализуется в этом году, — это установка Памятника Примирения на полуострове Крым в районе города Керчи, буквально в 250-300 метрах от входа строящегося моста на полуостров. Это памятник к столетию революции в России, сообщил журналистам исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Общество на днях получило согласие властей города на установку монумента, сообщает ТАСС. Место идеальное с архитектурной точки зрения, подчеркнул Кононов.

Он также сообщил, что уже прошли два этапа конкурса и определен победитель. Это молодые авторы, которые под руководством заслуженного художника РФ, председателя Союза художников Андрея Николаевича Ковальчука дорабатывают внешний вид памятника. Проект вскоре будет представлен общественности.

Памятник Примирения вбирает в себя многие смыслы. Это символ единства России с Крымом, символическая дань массовому исходу белогвардейцев, который был после революции из Крыма, в том числе попытка приблизить понимание, создать общую платформу для красных и белых, подчеркнул исполнительный директор РВИО.