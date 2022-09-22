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Сокровища войны. Дайверы в Крыму нашли затонувший пароход

26 апреля, 20:36
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Российские дайверы обнаружили грузовое судно «Харьков» (Boy Feddersen), затонувший у берегов Крыма в 1943 году, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя экспедиции Романа Дунаева.

Пароход нашли в районе между Севастополем и мысом Тарханкут. Предположительно именно на этом корабле немецкие солдаты вывозили ценности с оккупированного полуострова.

Как отмечает издание, пароход был построен в 1914 году в Германии, а в 1931 году был куплен Советским Союзом и получил название «Харьков». Во время немецкого наступления моряки повредили судно, однако немцы восстановили его и переименовали в Boy Feddersen.

В августе 1943 корабль совершал переход в Черном море и был потоплен советскими самолетами неподалеку от Евпатории, опустившись на глубину около 90 метров.

Автор

Олег Корин

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