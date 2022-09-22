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Жемчужина в короне. Крым открыл курортный сезон, вспомнив приезд Екатерины II

28 апреля, 17:21
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Города Крыма торжественно открыли туристический сезон, в этом году старт приурочен к 230-летию посещения полуострова Екатериной II в 1787 году.

Главные торжества прошли в бывшей столице крымских ханов в Бахчисарае, где императрица несколько дней провела в Ханском дворце.

В бахчисарайском парке «Крым в миниатюре» была представлена инсценировка приезда и встречи императрицы с князем Григорием Потемкиным. По словам начальника отдела туризма администрации Бахчисарайского района Николая Бира, здесь на небольшой территории можно ознакомиться со всеми достопримечательностями Крыма. Представлены в миниатюре около 80 достопримечательностей. В масштабе 1:25 — макеты Ханского дворца в Бахчисарае, Ливадийского, Массандровского и Воронцовского дворцов в Ялте, замка Ласточкино гнездо.

По словам директора парка Виктора Жиленко, ежегодно число туристов увеличивается, к примеру, в прошлом году парк посетило около 200 тыс. человек, в этом году ожидается еще больше, передает ТАСС.

Мероприятия, посвященные старту туристического сезона, будут проходить до 2 мая в более чем двадцати населенных пунктах полуострова.

Визит императрицы после присоединения Крыма к Российской империи по масштабам не имел аналогов. Поездка, которую в Крыму называют «первым туристическим вояжем», готовилась за четыре года до ее начала. Были заложены новые города, такие как Симферополь и Севастополь, началось строительство Черноморского флота, прокладка дороги от Перекопа к Севастополю.

Путешествие Екатерины из Санкт-Петербурга в Крым и обратно продолжалось полгода. За это время она посетила Киев, Чернигов, Херсон, Симферополь, Бахчисарай, Феодосию, Мариуполь, Севастополь — старые и вновь отстроенные города, через которые пролегал путь. Вместе с многочисленной прислугой в путешествие отправились почти 3 тыс. человек.

Ставились «екатерининские мили», которые отмеряли каждые 10 верст на пути следования. Их осталось всего четыре: по трассе Симферополь — Бахчисарай, у ханского дворца в Бахчисарае, в Старом Крыму и в Севастополе.

Сама императрица после посещения Крыма назвала его «драгоценнейшей жемчужиной» в своей короне.

В 2016 году в Крыму отдохнуло около 5,6 млн человек, в 2015 году — около 4,6 млн. Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, в 2017 году ожидается рост туристического потока до 6 млн человек.

Автор

Олег Корин

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