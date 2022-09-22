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Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»

09 мая, 17:57
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«Людские реки» 9 мая объединили десятки тысяч жителей России. Многие из пришедших на торжества, в том числе ветераны, не скрывали слез, отмечая, что это важный, но в то же время грустный праздник. В отличие от Центральной России погода на Юге теплая, хотя и капризная. Во многих городах столбик термометра поднимался до плюс 20 градусов, в Краснодаре было чуть прохладнее — 16, в Симферополе временами накрапывал дождь, но жителей это не остановило.

Во всех крупных городах южной России проходили парады военной техники. В столице Крыма, например, он прошел впервые с 1991 года. Перед его началом под звуки мелодии песни «Священная война» вынесли флаг России и копию Знамени Победы, затем по центру Симферополя проехали около 40 единиц военной техники.

В столице Южного военного округа — Ростове-на-Дону, где военный парад проходит традиционно и с размахом, механизированная колонна состояла из 50 автомобилей. Из новинок, которые впервые показали ростовским зрителям, были танки Т-72Б3, комплекс ПВО С-400 «Триумф» и бронеавтомобили «Тигр-М».

В Астрахани новшеством во время военного парада стало то, что впервые с территории Кремля во время исполнения гимна РФ был произведен артиллерийский салют из пушек времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

В Краснодаре по площади строем прошли более 2 тыс. солдат, курсантов военных вузов и кадетов. Проехали ракетные комплексы «Искандер» и бронеавтомобили «Тигр», проскакали члены почетного караула Кубанского казачьего войска.

С большим размахом День Победы отметил Волгоград, более известный миру как Сталинград. Парад на главной площади города на Волге — Площади Павших борцов — традиционно возглавил танк Т-34. Следом прошли современные танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили «Тигр» и другая военная техника. В Волгограде, у подножия Мамаева кургана, также открыли «Аллею России» в память о воинах, павших в Сталинградской битве.

А в Феодосии, которая второй год подряд отмечает 9 Мая в статусе Города воинской славы, перед военным парадом состоялась акция «Кораблик Победы»: школьники, студенты и просто неравнодушные люди выпустили в море тысячи бумажных корабликов с именами воевавших родственников.

Акция «Бессмертный полк» в южных городах объединила десятки тысяч жителей. Так, по данным МВД и местных властей, в Ростове-на-Дону в ней приняли участие порядка 80 тыс. человек, в Волгограде — более 50 тыс. человек, в Севастополе — свыше 30 тыс., в Майкопе — до 27 тыс., в Симферополе — около 25 тыс., в Астрахани — примерно 21 тыс., в Калмыкии — свыше 30 тысяч. 

Автор

Олег Корин

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