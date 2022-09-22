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Регионы > Крым

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

12 июля, 18:57
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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал ежемесячно подводить итоги работы муниципальных чиновников, по результатам которых с самыми «безнадежными товарищами» будут прощаться.

«Нам нужно будет каждый месяц определять безнадежных товарищей, у которых от субботы к субботе ничего не происходит. На них ни работа по субботам, ни лунные ночи, ничего не влияет. Повлиять может только прямое административное воздействие. Давайте будем каждый раз делать анализ, там, где нет динамики, месяц посмотрели, добиться не могут результатов, будем жать руки и прощаться», — сказал Аксенов на совещании с главами муниципалитетов республики.

Глава Крыма также подчеркнул, что по субботам будут регулярно подводиться итоги «успеваемости» чиновников, передает РИА Новости.

В том числе будут кадровые изменения. В конце концов, подберется такой состав команды, которая будет в состоянии выполнять все задачи. Накопленные материалы помогут в конце месяца проанализировать, кого еще надо освободить от должности, сказал глава республики.

Автор

Олег Корин

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