Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей. Огневую мощь Черноморского флота продемонстрировали 40 боевых кораблей и катеров, более 20 самолетов и вертолетов, 33 единицы армейской техники, а начался праздник с появления фрегата «Херсонес», который на всех парусах зашел в Севастопольскую бухту.

В военно-морском параде в Севастополе приняли участие корабли Черноморского и Балтийского флотов. Строй из восьми кораблей возглавила новейшая подлодка ЧФ «Старый Оскол», впервые участвующая в параде, а замыкал флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», награжденный в 2016 году орденом Нахимова, сообщает «Российская газета». В парадном строю красовались фрегат ЧФ «Адмирал Григорович», учебный корабль первого ранга «Перекоп» из Кронштадта, сторожевик «Проворный» погранслужбы ФСБ России.

Командовал парадом начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина, а принимал парад командующий флотом адмирал Александр Витко.

Праздник начался с подъема флагов на кораблях и судах, после чего командующий флотом с борта разъездного катера поприветствовал экипажи боевых кораблей, которые выстроились на палубах в белых кителях, и поздравил моряков-черноморцев с Днем ВМФ.

Затем зрители приветствовали возвращение в Севастопольскую бухту красавца-фрегата «Херсонес», который дал старт военно-спортивному празднику. По традиции, актеры драмтеатра ЧФ показали зрителям короткое представление из истории основания Черноморского флота и Севастополя, а следом в бухте началась самая зрелищная часть — демонстрация боевых возможностей ЧФ.

Зрители увидели, как действуют в боевых условиях морские тральщики и противолодочные силы флота, как проходит морской артиллерийский бой, как высаживают десант, освобождают судно от пиратов, а морпехи бросаются в рукопашную.

В 18 эпизодах были задействованы подводная лодка «Ростов-на Дону», противодиверсионные катера «Раптор», противолодочные корабли, ракетные катера, большие десантные корабли, вертолеты КА-52, Ка-27, самолеты Су-24, Су-25, Су-27, Бе-12, Ту-134а, АН-26, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», спасательные суда и буксиры, скоростные катера и парусные яхты.

Александр Витко рассказал, что корабли Черноморского флота сегодня приняли участие в четырех военно-морских парадах. Он напомнил, что за последние годы на ЧФ пришли четыре подводные лодки и два фрегата, которые выполняют боевые задачи.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что на День ВМФ в Севастополь приехали более 20 глав субъектов и председателей региональных парламентов.

Во второй половине дня севастопольцы и гости города смогли посетить корабли Черноморского флота, ошвартованные у причала Севастопольского морского порта, и парусник «Херсонес», который стоит у Минной стенки. На площади Нахимова выставлена военная техника и вооружение, бесплатно работают Музей ЧФ и Военно-исторический музей фортификационных сооружений.