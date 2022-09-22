2 августа

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Регионы > Крым

Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

30 июля, 20:34
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей. Огневую мощь Черноморского флота продемонстрировали 40 боевых кораблей и катеров, более 20 самолетов и вертолетов, 33 единицы армейской техники, а начался праздник с появления фрегата «Херсонес», который на всех парусах зашел в Севастопольскую бухту.

В военно-морском параде в Севастополе приняли участие корабли Черноморского и Балтийского флотов. Строй из восьми кораблей возглавила новейшая подлодка ЧФ «Старый Оскол», впервые участвующая в параде, а замыкал флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», награжденный в 2016 году орденом Нахимова, сообщает «Российская газета». В парадном строю красовались фрегат ЧФ «Адмирал Григорович», учебный корабль первого ранга «Перекоп» из Кронштадта, сторожевик «Проворный» погранслужбы ФСБ России.

Командовал парадом начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина, а принимал парад командующий флотом адмирал Александр Витко.

Праздник начался с подъема флагов на кораблях и судах, после чего командующий флотом с борта разъездного катера поприветствовал экипажи боевых кораблей, которые выстроились на палубах в белых кителях, и поздравил моряков-черноморцев с Днем ВМФ.

Затем зрители приветствовали возвращение в Севастопольскую бухту красавца-фрегата «Херсонес», который дал старт военно-спортивному празднику. По традиции, актеры драмтеатра ЧФ показали зрителям короткое представление из истории основания Черноморского флота и Севастополя, а следом в бухте началась самая зрелищная часть — демонстрация боевых возможностей ЧФ.

Зрители увидели, как действуют в боевых условиях морские тральщики и противолодочные силы флота, как проходит морской артиллерийский бой, как высаживают десант, освобождают судно от пиратов, а морпехи бросаются в рукопашную.

В 18 эпизодах были задействованы подводная лодка «Ростов-на Дону», противодиверсионные катера «Раптор», противолодочные корабли, ракетные катера, большие десантные корабли, вертолеты КА-52, Ка-27, самолеты Су-24, Су-25, Су-27, Бе-12, Ту-134а, АН-26, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», спасательные суда и буксиры, скоростные катера и парусные яхты.

Александр Витко рассказал, что корабли Черноморского флота сегодня приняли участие в четырех военно-морских парадах. Он напомнил, что за последние годы на ЧФ пришли четыре подводные лодки и два фрегата, которые выполняют боевые задачи.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что на День ВМФ в Севастополь приехали более 20 глав субъектов и председателей региональных парламентов.

Во второй половине дня севастопольцы и гости города смогли посетить корабли Черноморского флота, ошвартованные у причала Севастопольского морского порта, и парусник «Херсонес», который стоит у Минной стенки. На площади Нахимова выставлена военная техника и вооружение, бесплатно работают Музей ЧФ и Военно-исторический музей фортификационных сооружений.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Проблемы дорог. Путин призвал главу МВД быть строже с лихачами
Новая статья

28 июля

Проблемы дорог. Путин призвал главу МВД быть строже с лихачами

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах
Новая статья

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

Новые сборы. Авиакомпании будут взимать плату за багаж при невозвратных билетах
Новая статья

Новые сборы. Авиакомпании будут взимать плату за багаж при невозвратных билетах

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России
Новая статья

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

Против мошенников. Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году
Новая статья

Против мошенников. Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

14 июля 2017

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

13 июля 2017

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

12 июля 2017

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 2017

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

31 июля 04:18

Новые сборы. Авиакомпании будут взимать плату за багаж при невозвратных билетах

30 июля 20:34

Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

28 июля 17:56

Проблемы дорог. Путин призвал главу МВД быть строже с лихачами

27 июля 11:20

Против мошенников. Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

26 июля 09:42

Моногород и зависимость. В России создают две новых территории опережающего развития

24 июля 18:55

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

22 июля 08:18

Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта

21 июля 21:59

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

20 июля 09:34

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем

17 июля 19:45

Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет

17 июля 18:53

Борьба с дефицитом. Орловские школьники поменяют учебники на планшеты

14 июля 19:30

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

14 июля 11:46

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

13 июля 16:38

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

12 июля 18:57

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

10 июля 10:55

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 10:46

Новая практика. Президент изучает жалобы перед встречами с губернаторами

05 июля 12:27

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

05 июля 12:02

Спрос на выходные. Погода не повлияла на снижение туристического потока на курорты России

05 июля 11:53

Экономический бумеранг. Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2018 года

04 июля 19:15

Самовольное проникновение. Минкомсвязи борется с селфи на охраняемых объектах

03 июля 10:51

Новые предприятия. На все компьютеры в России установят отечественные антивирусы

02 июля 20:47

Ветхозаветный потоп. Лето в Центральной России в этом году не наступит

29 июня 21:24

Первые этажи. Госдума может запретить курить у подъездов

28 июня 09:38

Обогащенная служба. Ядерные отходы Арктики будут использовать в мирной энергетике

27 июня 16:49

Воссозданная реальность. Ярославские студенты разработали метод лечения фантомных болей

27 июня 14:01

Футбол без поблажек. Кубок конфедераций в Сочи охраняют 200 девушек-полицейских

26 июня 08:46

Славный труженик. Архангельск отметил День города бразильским карнавалом

24 июня 16:01

Тысячи порций. Жители Хабаровска установили рекорд России по поеданию ухи

23 июня 15:55

Достоверность данных. Президент обязал упростить механизм получения "дальневосточного гектара"

22 июня 14:46

В День памяти и скорби. Минобороны рассекретило отчеты военачальников о первых днях войны

19 июня 04:49

Горячая линия. Власти Сочи освобождают береговую линию благодаря жалобам

18 июня 21:41

Ростовский слет. Почти 200 молодых казаков сдадут нормы ГТО

18 июня 12:20

Гуманность и благородство. Путин отметил серьезные задачи работников медицины

15 июня 20:09

О личном и важном. Владимир Путин ответил на 73 вопроса от россиян

13 июня 12:38

Свердловский вальс. В Екатеринбурге песни о России исполнил многотысячный хор

13 июня 12:24

Внуки президента. Путин рассказал, как гордится дочерьми и дискутирует с зятьями

09 июня 15:00

Кейсы и риски. Начинающих инвесторов научат выгодно вкладывать деньги во время кризиса

08 июня 12:56

Социальные инновации. Путин рассказал, что повысит качество уровня жизни россиян

05 июня 09:50

Отрицательные аномалии. Май в Москве стал самым холодным с начала века

05 июня 09:20

Тамбовская свежесть. Объявлены самые чистые и грязные регионы России

02 июня 20:57

Достичь согласия. Электронные трудовые введут в России в 2018 году

30 мая 10:22

Тяжелая стихия. Выросло количество пострадавших от московского урагана

29 мая 06:54

Одновременные подтягивания. Медведев рассказал о собственной физподготовке в школе

26 мая 18:35

Экозастройка. Российские власти поддержат строительство деревянных домов

25 мая 05:23

Жертвы стихии. В трех регионах России введен режим ЧС федерального уровня

25 мая 05:17

В Екатерининском зале. Президент назвал "дураками" обыскивающих Серебренникова

24 мая 20:35

Пугая садоводов. Получивший российское гражданство боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей